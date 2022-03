Espagne : un Marocain sequestre pendant 1 an son fils dans sa chambre

© Copyright : DR

La police a arrêté un Marocain résidant en Espagne après des faits de maltraitance commis sur son fils de 10 ans. Il lui est reproché d’avoir enfermé le garçonnet dans une petite chambre à l’intérieur d’une maison de Malaga.

Selon des agents du centre de protection des mineurs, le mis en cause, un homme de 47 ans, a été inculpé de négligence envers l’enfant et de séquestration. L’autorité judiciaire a rendu une ordonnance restrictive, lui interdisant d’entrer en contact avec son fils. Il lui a été également retiré son passeport. Le quarantenaire est interdit de quitter le pays. Quant à l’enfant, il subit des examens, lesquels devront déterminer l’étendue des dommages émotionnels et psychologiques subis.

L’arrestation du MRE fait suite à une enquête sur les conditions de vie du garçonnet. Les autorités espagnoles avaient reçu des informations selon lesquelles le mis en cause maltraitait son fils. Les enquêteurs ont ensuite obtenu une ordonnance du tribunal pour accéder à la propriété le 25 janvier 2022. À leur arrivée, ils ont trouvé le garçon “isolé” et “cloîtré” dans une pièce à l’intérieur de sa propre maison. Le mineur leur a confié qu’il n’avait pas quitté sa chambre depuis un an, sauf pour aller aux toilettes. Aussi, a-t-il déclaré qu’il passait la plupart de son temps à jouer à des jeux vidéo et à regarder la télévision, sans communiquer avec d’autres personnes.

Des déclarations corroborées par la tante du mineur et son fils. Ces derniers vivent à la même adresse que le mineur. Ils ont déclaré avoir passé des mois sans voir le garçonnet, car il restait tout le temps dans sa chambre.