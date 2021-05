La Chine se prépare à lancer le vaisseau cargo spatial Tianzhou-2

Compass needle point the counrty China with several other countries in grey around it, focus on the blue word. Concept for business investment or travel destination.

WENCHANG, 16 mai (Xinhua) — La combinaison du vaisseau cargo spatial Tianzhou-2 et de la fusée porteuse Longue Marche-7 Y3 a été transporté dimanche dans la zone de lancement du site de lancement d’engins spatiaux de Wenchang, dans la province chinoise de Hainan (sud), selon l’Agence chinoise des vols spatiaux habités (China Manned Space Agency, CMSA).

Les installations et l’équipement du site de lancement sont en bon état, et divers contrôles de fonctionnement et tests conjoints avant le lancement se dérouleront comme prévu, a déclaré l’agence.