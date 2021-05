Tunisie : cinq terroristes abattus dans les hauteurs ouest du pays

Soldier with assault rifle and flag of Tunisia on military uniform. Collage.

TUNIS, 17 mai (Xinhua) — Cinq éléments terroristes ont été abattus dans une opération sécuritaire mixte menée par les forces spéciales tunisiennes dans les hauteurs de la province de Kasserine, dans l’ouest du pays, a-t-on appris lundi auprès du ministère de l’Intérieur.

Selon la même source, les cinq terroristes ont été éliminés dans le cadre d’une opération de prévention orchestrée sur la base de données techniques précises, à l’aube de ce lundi, par les unités de sécurité du ministère de l’Intérieur : l’Unité spéciale de la Garde nationale, la Force conjointe de sécurité pour lutter contre le terrorisme à Kasserine ainsi que le Département antiterroriste de la Garde nationale.

Ces forces sécuritaires ont été renforcées par des unités militaires terrestres et aériennes du ministère de la Défense nationale.

Le ministère de l’Intérieur tient à préciser que l’opération est toujours en cours, notant que l’Unité nationale de recherche sur les crimes terroristes de la Garde nationale s’est engagée à enquêter en coordination avec le parquet du Pôle judiciaire pour lutter contre le terrorisme.

Des sources militaires et sécuritaires ont confirmé à Xinhua que des affrontements se sont déroulés dans le contexte de cette opération préventive de sécurité, au cours de laquelle des armes et des munitions ont été saisies.

Aucun autre détail n’a été fourni étant donné que ce processus est toujours en cours, alors que les radios locales tunisiennes ont indiqué que parmi les éléments terroristes abattus figurait une personne de nationalité algérienne.

Les autorités tunisiennes affirment que des dizaines de membres d’organisations terroristes, dont la Brigade « Okba Ibn Nafaa » affiliée à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et la Brigade « Jund al-Khilafah » (Soldats du califat) faisant allégeance à l’Etat islamique (Daech), se sont retranchés depuis plusieurs mois dans les montagnes des provinces de Kasserine et Le Kef, dans l’ouest du pays, non loin de la frontière algérienne.