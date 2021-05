Mon cher sommeil,par Aicha Slaoui

Qu’elles sont précieuses

tes pauses silencieuses

Que tu permets à mon corps

Quand il succombe à ton invite

Ou se soumet à ton ordre

Quand mon esprit résiste

Mais quand tu tardes à m’offrir

ton repos et ta sérénité

Tu laisses des traces sous mes yeux,

Et me dépares peu à peu

Et quand tu te décides et tu t’imposes

Tu m’embellis par la bonne mine

que tu dessines sur mon visage

pâle et relâché

Mais le temps t’a fatigué

Effritant ta patience

Qui cède à mes dérives

au lieu de travailler et assommer

Les rôles se sont inversés

Quand Tu viens pour t’incruster

Mais que je résiste pour ne pas exécuter

Et Tu n’as pas le choix que de partir

Tu m’as quitté il y a longtemps

Tu reviens de temps en temps mais,

Tu ne viens plus assez souvent

Quand tu pars

Tu bloques mon corps

Et tu fais plonger mon esprit

Dans le monde des pensées

Négatives ou positives

Chacune raconte une histoire

Bien particulière

Tu fais grandir les petits

Par ta présence insistante

Mais tu te lasses avec le temps et tu changes de compagnie

Tu restes quand même fidèle

Aux admirateurs sereins

Qui aiment te voir souvent

Et se blottissent contre toi

Au plus profond de ton âme,

Tu es si doux quand

tu viens nous effleurer en journée

Par tes petites pauses énergisantes

Mais Tu sais obéir

Et venir épouser mon corps avec ardeur

Quand il te signale sa détresse

Tu n’es pas désiré,

Quand tu refuses de quitter

L’esprit des inconscients

Mais tu t’entête quand même

Malgré la douleur et le chagrin

Et nous alors ?

Nous Qui passons des heures

s’étiolant à t’attendre

Chaque nuit entre les barreaux

De tout un tas de tracas

entre rêve et réalité…

Te voilà…bonne nuit