La colonisation Israelliénne se poursuit avec Le projet Lower Aqueduct des deux côtés de la Ligne verte de Jérusalem Est

Le projet Lower Aqueduct comprendra 1 792 unités sur 18 hectares à cheval sur la Ligne verte ; Ir Amim critique ce projet comme discriminatoire envers les Palestiniens

Ce nouveau quartier juif, dont une partie sera construite à Jérusalem-Est, a reçu l’approbation finale du comité de Planification du district de Jérusalem. Baptisé projet Lower Aqueduct, c’est le premier grand quartier de Jérusalem-Est qui a été approuvé depuis 2012.

Le quartier planifié sera construit des deux côtés de la Ligne verte, au sud du kibboutz Ramat Rachel dans le sud de Jérusalem, à l’ouest du quartier palestinien de Sur Baher et entre le quartier de Jérusalem-Est de Har Homa et le quartier planifié de Givat Hamatos.

Le projet Lower Aqueduct prévoit la construction de quelque 1 792 unités de logement sur environ 18 ha de terrain, soit le plus grand projet approuvé à Jérusalem-Est depuis que Givat Hamatos a reçu le feu vert en 2012.

L’organisation Ir Amim, qui surveille la construction des quartiers juifs à Jérusalem-Est, a déclaré que dans le cadre du plan, une route d’accès au nouveau quartier sera construite

L’organisation a indiqué que le comité de Planification du district avait convoqué une réunion pour le 29 novembre avec un préavis de quelques heures seulement et sans préciser l’objectif ou l’ordre du jour de la réunion, au cours de laquelle les plans du Lower Aqueduct ont été approuvés.

Ir Amim s’est toutefois montré très critique, affirmant que la manière dont le quartier avait été approuvé visait à empêcher toute objection internationale. Il a également déclaré que l’approbation de ce projet majeur contrastait fortement avec l’absence de permis de construire dans les zones palestiniennes de la ville.

« L’avancement de ce projet met en évidence la discrimination systématique implicite dans la politique israélienne de planification et de construction à Jérusalem », a déclaré Ir Amim à la suite de la décision d’approuver le projet Lower Aqueduct.

« Depuis le début de l’année 2023, plus de 18 500 unités de logement ont été proposées pour des implantations israéliennes nouvelles ou existantes à Jérusalem-Est, tandis que le développement résidentiel pour les Palestiniens a été largement négligé », ajoute l’organisation.