Une région d’Allemagne impose la reconnaissance de l’État d’Israël aux candidats à la naturalisation

Dans cette région de l’est de l’Allemagne, tout candidat à la naturalisation allemande devra dorénavant reconnaître l’État d’Israël. Le ministère de l’Intérieur du Land de Saxe-Anhalt, à majorité chrétienne-démocrate (CDU), a en effet intégré cette nouvelle condition dans un décret envoyé fin novembre aux autorités locales. Il stipule que le droit de l’État d’Israël à exister est la raison d’être ou la raison d’État de l’Allemagne. “Obtenir la citoyenneté allemande passe par le soutien au droit d’Israël à exister.” Les candidats à la naturalisation devront à l’avenir confirmer par écrit qu’ils reconnaissent ce droit à Israël et qu’ils “condamnent toute initiative qui irait à l’encontre de l’existence d’Israël”.

Lutte contre l’antisémitisme

Lors de la procédure, l’administration veillera à accorder une attention particulière aux éventuels indices d’attitude antisémite dans le chef du candidat, précise la ministre de l’Intérieur de Saxe-Anhalt, Tamara Zieschang. Une condition qui vient s’ajouter à une “longue liste de documents requis” par les autorités locales pour obtenir la nationalité allemande, commente Le Courrier international, en plus des “preuves d’intégration”, de “revenus” et des documents d’identité habituels.

Projet de loi fédéral à l’étude

À l’échelon fédéral, le chef de l’opposition chrétienne-démocrate, Friedrich Merz, s’est prononcé en faveur de cette mesure. Parmi ses arguments, il souligne la prolifération des slogans antisémites entendus lors des manifestations pro-palestiniennes, bien que, selon ses détracteurs, la “haine des Juifs” ne soit pas “l’apanage des Allemands issus de l’immigration”. Un certain consensus national se dessine néanmoins dans un pays évidemment marqué par le nazisme et la Shoah, comme le souligne la ministre-présidente du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Manuela Schwesig (SPD, centre-gauche): “Au niveau fédéral, la coalition des sociaux-démocrates, des Verts et des libéraux entend ancrer le fait que les positions ou les comportements antisémites excluent toute naturalisation, grâce à un projet de réforme du droit de la nationalité”, relaie Le Courrier international.

