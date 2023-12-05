إيزاداك يستقبل السيد “أندري أزولاي”بمناسبة الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2023/2024

Par : Rajae Khaled Rédactrice en chef pour Maghreb Observateur





في قاعة باحنيني على الساعة 10:30

بمناسبة الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي 2023/2024

جرت العادة أن يستقبل المعهد العالي للفن المسرحي والتنشط الثقافي، في بداية كل موسم جامعي أحد أعلام الفكر والعلم والثقافة، في حوار فكري مفتوح حول المسرح والقضايا المرتبطة به، بحضور طلبة وأستاتدة المعهد، و يكون اللقاء بمتابة شحنة لتقييم وتقويم مسارنا الاكاديمي، بهدف تجويد آلياتنا البيداغوجية، ومواكبة ما يعرفه المجال المسرحي من تطورات جوهرية وتقدم فكري وعلمي.

وقد اختار المعهد أن يستقبل هذه السنة شخصية استثنائية، ورجل دولة بإمتياز، عايش مسارات تحولات بنيوية داخل المجتمع المغربي الحداثي منذ فجر الاستقلال إلى الآن، بل وساهم في هندسة محطاتها من موقعه كرجل اقتصاد، وسياسة وإعلام، وباعتباره واحدا من المفكرين القلائل الذين ساهموا في بلورة نمادج ملموسة للصناعة الثقافية والإبداعية، التي كان لها أثر بارز وايجابي في العديد من مناحي الحياة الثقافية، وللذكرى وليس للحصر، فإن مهرجان كناوة من العلامات الثقافية البارزة على الصعيد الوطني، والذي ارتبط كإسم بمدينة كانت بالامس القريب، تعيش على هامش المحيط الاطلسي، لتصبح قبلة دولية للعديد من المبدعين، فاعاد لها المهرجان بريقها الذي سينظاف الى الرمزية التي وشمها على المدينة مبدع تحفة عطيل.

إن مدينة الصويرة، تعيش اليوم على ايقاع الارتقاء والرقي بقيادة المايستور السيد اندري ازولاي، الذي لايمكن ان نذكر اسمه دون ذكر موكادور الصويرة، مسقط القلب ومسكن الوجدان.

ان المعهد بانفتاحه على شخصيات من طينة المفكر المغربي والرجل المتعدد اندري ازولاي، لتوقيع صريح على انخراطه في التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وان هذا اللقاء حتما سيكون قيمة مضافة في التكوين العام داخل المعهد، بل وسيفتح افاق امام إنتاج اسئلة مفصلية، سيكون لها الاثر الايجابي على إنشغالات الطلبة، مسكونين بقلق السؤال والبحث والتجديد .

سيحل الاستاذ اندري ازولاي ضيفا على المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والمعهد ايضا ضيفا عند هذه العلامة بصفاتها المتميزة والمتعددة، وبالتأكيد أن اللقاء ستكون له ابعاد كبرى ستحقق اهدافها البيداغوجية، والتربوية والانسانية.