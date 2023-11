Imiigration/Québec : Québec Allège les démarches administratives pour le recrutement international

Le Gouvernement du Québec a annoncé une avancée significative pour les employeurs cherchant à recruter à l’international. À partir du 11 décembre 2023, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) va instaurer la Transmission Électronique des Demandes (TED) pour le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) et le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Cette initiative vise à simplifier et accélérer les démarches de recrutement international.

L’implémentation de la TED offre plusieurs avantages majeurs pour les employeurs. Premièrement, cela leur permet de bénéficier d’une évaluation d’impact sur le marché du travail (EIMT) dénominalisée. Cette mesure facilite le recrutement international en parallèle de l’obtention de l’EIMT, permettant ainsi aux employeurs de transmettre une demande d’EIMT avant même d’identifier un candidat étranger spécifique pour un emploi. Cette approche offre un gain de temps précieux et augmente la compétitivité des entreprises québécoises.

De plus, le nouveau service TED offre une plateforme sécurisée pour la transmission des demandes et des documents, le paiement des droits exigibles, la communication avec le Ministère et le suivi des dossiers. Une modification importante est que les employeurs ne recevront plus de copie papier du certificat d’acceptation du Québec (CAQ) des travailleurs, mais plutôt une lettre d’attestation de CAQ via leur profil en ligne.

Les employeurs pourront à tout moment déposer en ligne leurs demandes d’EIMT au Québec, leurs demandes de sélection temporaire pour le PTET, ou leurs demandes de validation d’emploi pour le PRTQ. Ce nouveau service s’inscrit dans les efforts du gouvernement du Québec pour moderniser ses services, simplifier les procédures et réduire le fardeau administratif pour les employeurs, tout en offrant un accompagnement personnalisé aux entreprises.

La ministre Christine Fréchette souligne l’importance de cette annonce dans l’allègement du fardeau administratif et l’accélération des démarches de recrutement de travailleurs étrangers, en réponse à la pénurie de main-d’œuvre. La TED deviendra obligatoire à partir du 22 janvier 2024, à l’exception des employeurs agricoles et des fournisseurs de soins à domicile, et sera accessible via la plateforme Arrima dès le 11 décembre.

Source : Immigration Quebec