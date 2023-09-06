Par : Fadil Marieme

أغار حبيبي

حبيبة قلبك

ليست أنا

توأم روحك

التي تسكن حروفك

تستوطن وجدانك

و تهديها نفسك

ليست أنا

أغار

حين أنظر لعينيك

أراها

مستلقية بغنج

في مقلتيك

تتشح بالسواد

تخفي عينيها البنيتين

وراء نظارات سوداء

و تنظر إلي

من خلف حجاب

تلك غريمتي

أغار

حين ألمس يديك

يفوح منهما عطرها

عطري المفضل

زكي و آسر

وأنت بعبقه مفتون

أغار

حين تنام على صدري

أخترق أحلامك

أجدها تتربع هناك

مثل بلقيس

على عرش من ذهب

في شغاف فؤادك

أغار

حين تكتبها أشعارا

تسمو بها للأعالي

تتراقص بين السطور

شعرها الأشقر

يسافر مع كل الرياح

تسقط صريعة الهوى

سجينة القصيد

أغار

أيا روحي

أيا نصفي

لا تلمني

جنوني يقتلني

حين أراني

مكبلة برموشك

أنام قريرة العين

بين جفنيك

أنا أغار

عليك من نفسي

أيا نفسي