Canada/Immigration : Attention à ces annonces pour obtenir des “visas” et “cartes de résidents permanents” au Canada

Depuis fin juillet 2023, une vague d’annonces partagées sur WhatsApp et Facebook prétendent que le “gouvernement” ou le “parlement” du Canada auraient annoncé mettre en place une “loterie” ouverte à tous, pour obtenir 55.000 voire 200.000 visas de résidents permanents en 2023. Attention : ces annonces renvoient vers des sites, mails ou numéros WhatsApp qui n’ont rien d’officiel. Si le Canada recherche bien des travailleurs aux compétences particulières pouvant faire des demandes de visas, le ministère de l’Immigration canadien rappelle à l’AFP que toutes les demandes doivent passer par le site officiel du gouvernement, et appelle à la vigilance quant à la circulation de nombreuses arnaques aux visas sur les réseaux sociaux, qui visent à extorquer de l’argent ou des informations personnelles sans garanties d’obtention de visas. Par ailleurs, aucune loi ou projet de loi créant une nouvelle “loterie” pour obtenir les nombre de visas mentionnés n’ont été présentés au parlement récemment, a démenti le ministère à l’AFP.

“Le gouvernement du CANADA a annoncé son intention d’émettre plus de 55.000 cartes Visa plus résident permanent“, “les étudiants, les travailleurs et les familles peuvent postuler sans limite d’âge“, “tentez votre chance aujourd’hui, vous pourriez être sélectionné“, prétend le texte de dizaines de publications Facebook relayées par des internautes, basés en Afrique francophone, en France, au Canada et en Belgique.

Plusieurs personnes nous ont signalé des messages identiques circulant sur WhatsApp via le numéro d’AFP Factuel, en s’interrogeant sur l’authenticité de ces annonces.

D’autres annonces semblables, mentionnant une “loterie” mais prétendant que “le parlement canadien a annoncé son intention de délivrer plus de 200.000 cartes de visa et de résident permanent“, encouragent “étudiants et travailleurs” à “postuler“.

Ces messages invitent invariablement à cliquer sur des liens ou à contacter des numéros de téléphone, contacts sur Messenger ou adresses mails indiqués au bas des publications.

Attention : si le Canada délivre bel et bien des visas de travail à des étrangers comme indiqué sur le site officiel du gouvernement, les fausses annonces prétendant aider à postuler à des visas pour le Canada sont légion depuis plusieurs années. Plusieurs astuces permettent de mettre sur la piste de pages ou sites douteux, comme le gouvernement canadien le détaille d’ailleurs sur une page dédiée.

Des sites et mails non officiels

Toutes ces annonces véhiculent des “fausses informations“, a déploré un porte-parole du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada auprès de l’AFP le 9 août 2023, précisant “surveiller” la désinformation à ce sujet circulant en ligne.

Les messages, qui comportent tous le même texte à quelques mots près, renvoient vers divers sites ou contacts non-officiels, ce qui peut déjà mettre en doute sur l’authenticité de la démarche.

Les adresses mentionnées n’ont rien à voir avec des sites officiels canadiens, qui devraient comporter les termes “canada.ca” .

La plupart sont par ailleurs non sécurisées : elles commencent par les lettres “http” et non “https“), ce qui peut contribuer à appeler à la vigilance quant à leur fiabilité.

Certaines des URLs redirigent vers des pages proposant de “commencer la candidature” en remplissant des formulaires demandant des données personnelles (prénom, nom, numéro de téléphone, mot de passe de compte sur les réseaux sociaux…).

Certaines autres publications dirigent vers des simili-pages Facebook invitant à se connecter en entrant son mot de passe, et d’autres encore ne renvoient plus, au 10 août 2023, vers des pages actives.

Mais aucun des autres onglets sur les pages (proposant par exemple de diriger vers d’autres parties du site ou vers les conditions d’utilisation) ne fonctionnent.

Aucun des liens mentionnés dans les publications que nous avons consultées ne renvoyait non plus vers des pages expliquant clairement quelles peuvent être les conditions d’obtention des prétendus visas, ce qui peut également contribuer à douter de leur fiabilité.

Ces pages peuvent chercher à récolter des données personnelles, afin de les réutiliser ensuite, voire de recontacter les personnes pour leur proposer des services possiblement payants.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada préconise, sur sa page dédiée à alerter sur des fraudes potentielles (archivée ici), de ne jamais entrer “de renseignements personnels à moins d’être sûr de savoir à qui vous avez affaire“.

“Si un site Web vous semble louche, faites une recherche dans le Web pour voir si quelqu’un a signalé un problème avec ce site“, conseille aussi cette page.

D’autres publications Facebook invitent les internautes à contacter des personnes “en mp“, c’est-à-dire en message privé sur Facebook, sur WhatsApp ou encore par mail.

Certaines de ces personnes-contacts se présentent comme des “conseillers” ou “agences” spécialisés dans l’immigration au Canada.

Mais les contacts mis en avant ne sont pas officiels. Nous avons tenté de joindre par écrit et téléphone quatre d’entre eux : nos appels sont restés sans réponse, et via WhatsApp, nous avons été renvoyés sans plus de précisions sur les conditions de ces loteries vers des liens semblables à ceux présentés sur Facebook, via lesquels on est ensuite invités à remplir un questionnaire similaire à ceux diffusés sur Facebook.

En cas de doute, il est possible de vérifier si les interlocuteurs se présentant comme des conseillers en immigration sont assermentés sur le site du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté canadien, autorité qui recense notamment tous les conseillers autorisés à représenter des personnes souhaitant immigrer au Canada.

Ce dernier possède en effet un registre en ligne, via lequel il est possible de confirmer si une personne est bien assermentée, en entrant le nom de la personne se présentant comme conseiller.

Pas de trace de tel projet de loi

D’autres publications prétendent que cette “loterie” concernant “200.000 cartes” de visas permanents aurait été décidée par le “parlement”.

Mais une recherche avec les mots “loterie“, “visas“, “résidents permanents” ou les nombres “200.000” et “55.000” sur le site permettant de retrouver les projets de loi proposés lors de la législature du Parlement actuel du Canada, et leur état d’avancement (lien archivé ici), ne nous a pas permis de retrouver mention de la mise en place d’une telle loterie en 2024.

Capture d’écran du site du Parlement du Canada, prise le 14/08/2023

En effectuant une recherche par mots clés sur Google, nous n’avons pas non plus retrouvé de mention de telle loi ou projet de loi récent dans des médias canadiens ou des sites officiels.

“Il n’y a pas de tel projet de loi“, a confirmé le 10 août à l’AFP le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, vers lequel les porte-paroles du Parlement nous ont renvoyés.

Le Canada veut accueillir un demi-million d’immigrants en 2025

Le Canada avait annoncé en novembre 2022 avoir rehaussé ses seuils d’immigration visant des travailleurs aux compétences particulières pouvant postuler à l’obtention de visas de résidents permanents (lien archivé ici).

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté avait annoncé vouloir accueillir environ 465.000 immigrés en 2023, 485.000 en 2024 et 500.000 en 2025, ce qui avait a l’époque été relayé dans des médias, dont cette dépêche de l’AFP publiée dans Le Parisien (archivée ici).

“Le Canada a besoin de plus de monde“, avait déclaré le ministre de l’Immigration Sean Fraser lors d’une conférence de presse, alors que plus de 900.000 postes étaient à pourvoir dans de nombreux secteurs du pays, et que le chômage avait atteint des niveaux historiquement bas.

Le gouvernement fédéral avait dit vouloir améliorer ses programmes de sélection pour répondre au mieux “aux pénuries criantes de main-d’œuvre” dans des secteurs “tels que les soins de santé, les emplois spécialisés, le secteur manufacturier et les STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)“.

En 2021, le pays avait accepté plus de 405.000 immigrants, soit “le plus grand nombre que nous ayons jamais accueilli en une seule année“, avait rappelé le ministère de l’Immigration.

“Quiconque peut immigrer au Canada, sous réserve de satisfaire aux exigences. Il existe un certain nombre d’avenues que les demandeurs de la résidence permanente peuvent envisager afin d’immigrer au Canada“, précise le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada à l’AFP.

Toutes ces différentes procédures sont détaillées sur le site du gouvernement canadien. “Les étrangers devraient consulter l’outil Venir au Canada (page archivée ici) disponible sur notre site Web pour déterminer les programmes auxquels ils sont admissibles, ou pourraient l’être. Le Canada cherche des personnes qui possèdent des compétences, des études et des expériences variées pouvant les aider à obtenir un emploi au Canada et à bien s’intégrer à la société canadienne“, explique le ministère à l’AFP.

Parmi les différents statuts, celui de résident permanent correspond à “une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n’est pas encore citoyen canadien. Les résidents permanents sont citoyens d’autres pays“, détaille la page dédiée (archivée ici) du site du gouvernement canadien.

Les résidents permanents ont notamment droit “d’habiter, de travailler ou d’étudier n’importe où au Canada” et peuvent bénéficier de “la plupart des avantages offerts aux citoyens canadiens, y compris la couverture des soins de santé“, mais ne possèdent pas le droit de voter ou de se présenter à une élection.

Parmi le Groupe des sept (G7), le Canada, qui compte près de 39 millions d’habitants, enregistre la plus grande proportion d’immigrants avec près d’un Canadien sur quatre né à l’étranger.

Toutefois, le pays se trouve également à l’aube d’une “vague record” de départs à la retraite, avait averti Statistique Canada en 2022.

Le ministère de l’Immigration déplore des arnaques récurrentes

Dans ce contexte, le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada déplore des “fausses nouvelles” récurrentes liées à des prétendus visas circulant sur les réseaux sociaux.

“Nous surveillons régulièrement les fausses informations et la désinformation qui circulent en ligne. Lorsque de fausses informations sont distribuées, comme dans le cas présent, nous nous efforçons d’agir rapidement pour faire connaître les faits“, développe-t-il auprès de l’AFP.

Des médias canadiens ont déjà enquêté sur ces arnaques aux visas visant des internautes francophones dans le monde entier, comme celle-ci (archivée ici) diffusée par Radio Canada en juillet 2020.

Face au nombre d’arnaques, le gouvernement canadien à déployé une page mettant en avant des astuces (archivée ici) permettant de repérer des potentielles arnaques, et recense aussi une liste de site identifiés comme frauduleux par le passé.

“Il existe de nombreux sites Web commerciaux ou privés qui offrent des services d’immigration ou de citoyenneté. Certains font la promotion de services offerts par des représentants légitimes pour lesquels vous devrez payer. D’autres offriront de fausses garanties pour s’emparer de votre argent ou voler vos renseignements personnels“, précise-t-elle.

L’AFP avait déjà consacré en 2019 un article de vérification sur des arnaques du même type prenant la forme de fausses bourses aux universités canadiennes largement diffusées sur Facebook. L’équipe hispanophone de l’AFP s’est, elle aussi, penchée en 2023 sur d’autres annonces de prétendus visas diffusées en espagnoles, dans un article et une vidéo.

Source : AFP