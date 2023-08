Canada/Études : Exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d’études et la région

Un nombre limité d’exemptions des droits de scolarité supplémentaires sera accordé, à compter de septembre 2023, aux étudiantes et étudiants internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. Ceux-ci devront suivre un programme d’études en français dans les secteurs d’emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec :

les technologies de l’information;

le génie;

la santé et les services sociaux;

l’éducation;

les services de garde éducatifs à l’enfance.

Grâce à cette exemption, les étudiantes et étudiants internationaux sélectionnés par un établissement d’enseignement et qui répondront aux critères, paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois. Cette mesure prendra effet à la session d’automne 2023.

Conditions d’admissibilité

Pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes :

être une étudiante ou un étudiant international inscrit dans un établissement d’enseignement admissible;

être inscrite ou inscrit à temps plein dans un programme d’études en français déterminé par l’établissement d’enseignement et lié à l’un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec;

vos lieux d’apprentissage (Campus) et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal durant vos études.

Établissements d’enseignement et programmes admissibles

Les programmes d’études admissibles sont ceux identifiés comme prioritaires (PDF 415 Ko).

Formation collégiale technique

Collèges publics : la Fédération des cégeps est responsable de la gestion du Programme d’exemptions des droits de scolarité. Chaque cégep admissible effectue une première sélection de candidatures qu’il transmet à la Fédération des cégeps. Les cégeps communiquent ensuite avec les personnes dont la candidature a été retenue. La date limite pour soumettre votre candidature au cégep admissible de votre choix était le 23 février 2023.

Collèges privés subventionnés : l’Association des collèges privés du Québec est responsable de la gestion du Programme d’exemptions des droits de scolarité. Chaque collège privé subventionné admissible effectue une première sélection de candidatures, qu’il transmet à l’Association des collèges privés du Québec. Les collèges communiquent ensuite avec les personnes dont la candidature a été retenue. La date limite pour soumettre votre candidature au collège privé subventionné admissible de votre choix était le 30 juin 2023.

Formation universitaire

Chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et de la sélection des candidatures. Vous devez communiquer avec l’université de votre choix pour obtenir plus d’information.

Universités

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Université du Québec à Chicoutimi

Université Laval

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec à Rimouski

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Trois-Rivières

Collèges publics

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Collège d’Alma

Cégep de Baie-Comeau

Cégep Beauce-Appalaches

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Drummondville

Cégep Garneau

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Cégep de Granby

Cégep de Jonquière

Cégep de Lévis

Cégep de Lanaudière à Joliette

Cégep de La Pocatière

Cégep Limoilou

Cégep de l’Outaouais

Cégep de Matane

Cégep de Rimouski

Cégep de Rivière-du-Loup

Cégep de Saint-Félicien

Cégep de Saint-Hyacinthe

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Cégep de Saint-Jérôme

Cégep de Sainte-Foy

Cégep de Sept-Îles

Cégep de Shawinigan

Cégep de Sherbrooke

Cégep de Sorel-Tracy

Cégep de Thetford

Cégep de Trois-Rivières

Cégep de Valleyfield

Cégep de Victoriaville

Collèges privés subventionnés

Collège Bart

Campus Notre-Dame-de-Foy

Collège Ellis

Collège Laflèche

Collège Mérici

Collège O’Sullivan de Québec inc.

Séminaire de Sherbrooke