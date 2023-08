Études/Canada : Pour obtenir le visa étudiant

Pour obtenir le visa étudiant, il vous faut avant tout avoir une lettre d’acceptation d’une école ou d’une université canadienne. Pour obtenir cette lettre, il faut dans un premier temps, vous renseigner auprès du département ou de la faculté qui vous intéresse dans les différentes universités au Canada. Demandez un dossier d’inscription. Pour rejoindre les différentes universités, voir le lien sur les universités dans cette même section.

Lorsque vous aurez la lettre d’acceptation, vous pourrez remplir le formulaire spécial de l’ambassade du Canada de votre pays ou de son consulat, avec tous les documents cités ci-dessous. Vous devrez, entre autre, joindre une preuve de ressources financières suffisantes pour séjourner sans travailler au Canada pendant toute l’année scolaire. Vous pourrez, par exemple, joindre un relevé bancaire qui atteste vos économies. Si par contre, vous comptez étudier au Québec, il faudra obtenir au préalable le CAQ, certificat d’acceptation du Québec.

De telles démarches se préparent à l’avance ! Pour débuter les sessions d’automne en septembre, il est recommandé de s’y prendre de décembre à février.

Vous êtes Français ?



Si vous êtes de nationalité française, sachez que certains accords sont signés entre la France et le Québec, voir la rubrique Bureau de coopération interuniversitaire BCI (anciennement CREPUQ) .

Depuis 2015, les Français qui profitaient d’un accord préférentiel entre le Québec et la France pour les frais de scolarité doivent depuis payer comme les autres étudiants Canadiens au Québec.

Vous êtes Belge ?

Depuis l’entente signé le 11 avril 2018, les jeunes étudiants Belges ont des tarifs préférentiels lors de leurs études au Québec.

Le CAQ

Sachez que tout aspirant aux études dans la province du Québec, doit au préalable obtenir un CAQ (certificat d’acceptation du Québec) après avoir eu une lettre d’acceptation de son université québécoise.

Documents à joindre au dossier auprès de l’ambassade ou du consulat canadien:



– Formulaire de visa d’étudiant

– photocopie des six premières pages du passeport

– deux photos d’identité

– l’original ou copie certifiée de la lettre d’acceptation de l’université ou de l’école

– la preuve de moyens financiers

– Pour la province du Québec : un certificat d’acceptation du Québec (CAQ), l’établissement le joint à la lettre d’acceptation

– les frais de dossier



Réductions des frais de scolarité en dehors de Montréal dans le reste du Québec



Depuis l’automne 2022, les étudiants internationaux du Québec qui étudient à temps plein, en français, dans des CEGEP (niveau collégial) et des universités hors de Montréal dans des domaines en pénurie pourront bénéficier de réduction sur leur frais de scolarité. Grâce à ce programme spécial, les étudiants payeront aucun frais de scolarité au CEGEP et des frais réduits dans les Universités du Québec en région. Mais attention, il s’agit d’étudiants étrangers dans des domaines spécifiques comme l’informatique, le génie, la santé et l’éducation.



Possibilités de travailler pendant vos études

Autrefois, le visa d’étudiant ne donnait pas la possibilité de travailler au Canada à moins que cela soit sur le campus de votre université. Depuis 2006, il est désormais possible pour les étudiants étrangers de travailler en dehors du campus universitaire lors de leurs études au Québec et au Canada. La plupart des établissements post-secondaires (cegeps et universités) autorisent les étudiants à travailler avec une limite de 20 heures de travail par semaine.

Depuis le 1er juin 2014, les étudiants étrangers n’ont plus besoin d’être titulaire d’un permis de travail et d’en faire la demande pour travailler hors campus. Ils peuvent travailler pendant leurs études dès leur arrivée au pays, sans attendre 6 mois comme c’était le cas par le passé. Ils doivent demander un numéro d’assurance sociale après de Service Canada. Les étudiants participants à un programme d’échange ne sont pas admissibles.

Également depuis la mi-novembre 2022, les étudiants internationaux peuvent travailler plus de 20 heurs par semaine, une bonne nouvelle pour eux et pour le marché du travail au Canada qui a tant besoin de main-d’oeuvre.

Pour en savoir plus et connaître les démarches à suivre au Québec, voir le lien du gouvernement.

Pour en savoir plus et connaître les démarches à suivre dans le reste du Canada, voir le lien du gouvernement.



Possibilités de travailler après vos études et de même immigrer

Sachez que si vous obtenez un diplôme québécois lors de vos études, il est alors possible de travailler au Québec pour une période dans le domaine de votre formation. Ceci après l’obtention de votre diplôme québécois. Les démarches sont simples : il faut faire une demande d’autorisation de travail auprès du MIFI (ministère de l’immigration), ceci dans les 60 jours suivant la délivrance de votre diplôme.

Si vous voulez rester au Québec et que la résidence permanente vous intéresse, si vous avez obtenu un diplôme québécois, sachez que depuis février 2010 vous pouvez passer par le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Ce dernier facilite, sous certaines conditions, l’accès au statut de résident permanent aux diplômés et travailleurs temporaires du Québec.



Des liens pour le visa d’étudiant au Canada:

pour le Québec : mode d’emploi pour étudier de Immigration Québec

pour le Canada : mode d’emploi du gouvernement canadien