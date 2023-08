Lettre à sa majesté MOHAMMED VI Roi du MAROC , commandeur des croyants , que Dieu le glorifie

Majesté,

Ce 24ième anniversaire de la fête du trône est l’opportunité pour nous, citoyens et patriotes, Marocains résidents à l’étranger, et amis du Maroc d’exprimer notre gratitude pour Votre engagement envers Dieu, la patrie et vos sujets. Vous avez créé un Maroc moderne et par les valeurs que Vous incarnez, travaillé à l’unité d’un peuple qui se rassemble autour d’un soc commun en ce qui concerne le rayonnement

de la patrie dans le monde.

Des citoyens Marocains sont souvent mis à l’honneur au niveau national et international dans des secteurs aussi divers que la recherche scientifique, la médecine, les investissements, les secteurs industriels, les engagements associatifs, ou encore le sport qui par l’adhésion de tout un peuple crée une émulation absolue, et contribue à ce que l’on peut nommer comme étant « l’exception Marocaine ».



Majesté,

Cette fête du trône que nous célébrons et attendons tous avec ferveur est un jour extrêmement important pour le peuple qui attends chaque année les directives et la voie à suivre pour pérenniser le travail accompli jusque-là. Chacun d’entre nous avec les moyens dont il dispose s’inscrit dans votre sillage pour la patrie et le commandeur des croyants.

Le Maroc a toujours été une terre d’accueil et de fraternité, et fait exemple en la matière au niveau international par les atouts qui sont les siens, tant au niveau géographique que par les qualités intrinsèques du peuple Marocains.



Majesté,

Nous nous devons en tant que citoyens engagés de travailler à maintenir la perception et l’aura de ce Maroc que beaucoup regardent avec intérêt sous tous les angles, qu’il s’agisse de retour au pays pour les expatriés, d’innovations pour les plus entreprenants, ou encore d’investisseurs venus de tous horizons qui contribuent activement à un Maroc fort qui a fait sa place sur la scène internationale au niveau économique et géostratégique, et enfin son intégrité territoriale indiscutable.



Majesté,

C’est cet engagement qui nous conduit à nous élever contre des pratiques d’un

autre temps qui sapent bien des efforts et des volontés de beaucoup trop de Vos sujets,

pratiques que Vous avez fermement condamnées par lettre Royale en date du 26 Décembre 2016.

Majesté,

La fierté que tout Marocain doit ressentir lorsqu’il évoque sa patrie tend à souffrir des agissements de castes qui nuisent au Royaume par des agissements condamnables, non seulement par la justice des hommes, mais plus encore par celle de Dieu.



Majesté,

Faibles et indigents ont été les premières victimes de ces réseaux que nous condamnons lesquels sans aucune hésitation ont dépouillés de tous leurs biens d’honnêtes familles à leur profit exclusif et ce en toute impunité. Des suites de cette impunité, ont découlés de plus en plus de cas et de situations

différentes et dramatiques, induites par ces intouchables qui se targuent de maitriser tout

un système et les institutions nationales à leur grès.

En effet, le secteur foncier Marocain qui a été la première des cibles économiques de la part de spoliateurs n’est plus la seule ressource que ces malfaiteurs s’arrogent le droit de

vampiriser afin de s’en approprier les subsides économiques, faisant fi non seulement de

valeurs morales, mais tout simplement d’humanité tant les dégâts occasionnés aux victimes sont importants et empreints de cruauté.



Majesté,

Aujourd’hui le droit inaliénable à la propriété inscrit dans la constitution n’est plus non seulement respecté, mais tout simplement inapplicable du fait de ces agissements frauduleux.

En effet, nombre de citoyens voient s’éroder leur foi en matière de justice qui est en souffrance et s’éloigne très clairement et trop souvent de ses fondements protecteurs. Le travail que le Maroc a réalisé dans de nombreux domaines et partenariats établis est fragilisé par ces phénomènes qui nuisent à la réputation du pays. Aucun patriote ne peut se résoudre à un fatalisme destructeur, aucun patriote ne peut souffrir de voir son pays montré du doigt pour de mauvaises raisons ou qu’il se trouve dans le monde.



Majesté,

Depuis plus d’une décennie une lutte s’est engagée entre le bien légitime et le mal qui n’a pas sa place au Royaume Chérifien, et pourtant certaines sphères d’influences n’ont cessé d’étendre leur pouvoir et leurs activités criminelles sans aucun regard sur les conséquences pour le pays et la nation toute entière.



Majesté,

Nous connaissons la vision que Vous avez du futur pour le Maroc, notamment en matière d’unité nationale, et nous savons que la sécurité de Vos sujets qu’elle soit territoriale ou constitutionnelle Vous tient à cœur, ainsi que le respect des préceptes de modernités en termes d’avancées sociales, économiques et judiciaires. Au travers des multiples affaires que nous connaissons, tous les principes fondateurs d’une constitution de droit démocratique sont bafoués avec cynisme et arrogance, les victimes

chaque jours toujours plus nombreuses, le désespoir toujours plus grand du fait des actes

perpétrés par une poignées d’individus qui annihile le travail de la majorité de fonctionnaires, des administrations et des professionnels du droit qui agissent avec honneur et intégrité, tous ces secteurs étant infiltrés par une corruption systémique qui nourrit les réseaux de gens influents à l’origine des spoliations.



Majesté,

Pas un secteur d’activité économique n’est épargné par ce fléau, le foncier, l’économie immobilière, la construction, l’industrie, le patrimoine, jusqu’au secteur bancaire qui est également perverti par des pratiques iniques conduisant à des conflits d’intérêts plus que condamnables, les institutions comme la santé en faisant des victimes innocentes et la justice sont également atteintes gravement, induisant des spoliations de l’état lui-même, le Royaume entier est la cible de ces Réseaux criminels.



Majesté,

Les patriotes et citoyens engagés ne peuvent plus admettre que tous les efforts déployés par le Royaume et les gens de valeurs qui s’impliquent sans failles dès lors que survient une crise, comme celle récente du covid19 ou le Maroc a été cité en exemple dans le monde entier, voient leur travail saboté et détourné toujours pour le profit de quelques uns, que de pauvres gens soient jetés à la rue de la manière la plus indigne qui soit parce qu’ils ont eu la malchance de croiser la route de « criminels en col blanc » .



Majesté,

Ces victimes se tournent vers Vous car leur Souverain est l’incarnation de l’espoir induit par toutes les mesures et réformes engagées sous Votre haute bienveillance à l’égard de Votre peuple, et tous les collectifs de victimes n’ont plus d’autre recours que l’attention que Vous Voudrez bien prêter à leur sort, car aujourd’hui le constat est édifiant.



Majesté,

Les principes fondamentaux de rigueur et de sérieux de la part de chacune des administrations et institutions régalienne sont des valeurs qui font trop souvent défaut à nos concitoyens qui souffrent au quotidien de ces dysfonctionnements que nous combattons depuis plus d’une décennie en suivant Vos recommandations bienveillantes pour la nation, à ce jour aucune des victimes de spoliations n’a pu obtenir de rentrer dans ces droits malgré des jugements définitifs, et des aberrations judicaires jusque-là inédites enlèvent tout sens et crédibilité à une institution dont la boussole s’affole.



Majesté,

Afin de continuer à œuvrer dans le sens de l’équité, de la justice et des valeurs que Vous incarnez, nous sommes à Votre entière disposition si Vous souhaitez tous les éclaircissements nécessaires sur les situations dramatiques pour les victimes de ces faits préjudiciables qui freinent l’impulsion et la dynamique que Vous avez donnée au Royaume.



Majesté,

Ce 24iéme anniversaire du trône nous permets de réaffirmer notre engagement à une cause juste dans le sillage du Souverain, commandeur des croyants seul et unique garant de la constitution, et redire notre attachement indéfectible au trône Alaouite ainsi que tous nos vœux de réussite dans la conduite éclairée du Royaume.

Allah, Al Watan, Al Malik.

Pour le collectif des victimes : Moussa ELKHAL – Stéphane VABRE

Ancienne école de Farges 15300 Virargues – France associationdjm@gmail.com ‐ wwwdroitjusticemaroc.fr

Moussa ELKHAL – Stéphane VABRE