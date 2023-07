Les métiers du futur à l´horizon de 2050 au Maroc

Mots-clés: employabilité, marché du travail, jeunes, génération X, Y et Z, conflit de génération

OBJECTIF ET CONTEXTE

Le projet YPE « Youth Participation and Employment » a comme objectif de répondre aux enjeux de

l’inclusion économique, et participation politique des jeunes Marocains. Financé par le ministère Danois des affaires étrangères et s’inscrivant dans le cadre du programme de partenariats dano-arabe –DAPP, le programme plaide pour l’insertion des jeunes marocains dans le marché de l´emploi, ainsi que pour l´amélioration des conditions de travail, en particulier celle des femmes et jeunes vulnérables NEETs.

Le monde de l’emploi connait une transition majeure, causée par les bouleversements technologiques de notre siècle. Il existe une polarisation croissante entre les opportunités du marché du travail entre les emplois hautement et peu qualifiés, le chômage et le sous-emploi, en particulier chez les jeunes.

Le développement de l’automation causée par les nouvelles innovations telles que l’intelligence

artificielle (IA), les voitures autonomes, la robotique et un monde connecté, ont modifié le

fonctionnement de l’économie. Ceci se reflète directement sur la nature des tâches, le lieu de travail,

les types d’emplois disponibles pour les nouvelles générations intégrant le marché de l’employabilité

au Maroc.

Ces technologies soulèvent également des questions sur l’impact de l’automatisation sur les emplois,

les compétences, les salaires et les conditions mêmes du travail. De nombreuses activités que les

travailleur.se.s effectuent aujourd’hui ont le potentiel d’être automatisées. En même temps, les sites de recherche d’emploi tels que LinkedIn et Monster évoluent et développent la façon par laquelle les

individus recherchent du travail et les entreprises identifient et recrutent les talents. Aussi, les

travailleur.se.s indépendant.e.s choisissent de plus en plus d’offrir leurs services sur des plateformes

numériques dont Uber, Amazon et Etsy, encourageant donc l’autoemploi et le freelance au détriment du salariat traditionnel. Sans oublier les nouveaux métiers nés de l’utilisation massive des différentes plateformes de réseaux sociaux, dont le social media management et marketing.

Par conséquent, la perception même du travail a inévitablement changé en parallèle avec la pénétration des nouvelles générations au marché de travail au Maroc. La difficulté accrue à sécuriser un emploi, accompagnée d’une génération créative et tech-savvy ont donné naissance à de nouveaux types d’emploi plus accessibles et plus attractifs aux générations Y et Z.

Oxfam lance cet appel à consultation pour une étude dont l’objectif serait d’identifier les types d’emploi que les jeunes considèrent comme idéaux, leurs caractéristiques et leur accessibilité au Maroc. Aussi, il s’agirait de comprendre la perception des générations précédentes (Génération X) sur ces emplois du futur. Nous cernons cette étude dans un espace temporel précis allant de l´année actuelle 2022, jusqu´à l´horizon 2050. Ceci permettra d´utiliser les résultats de l´étude parallèlement aux chantiers structurants en cours, dont le nouveau modèle de développement, le pacte de l’émergence industriel…etc. PUBLIC ET UTILISATION

Termes de références de recherche

Les Métiers du Futur:

Le regard des générations X, Y et Z sur le changement structurel de l´emploi au Maroc

Dans le cadre du projet YPE, dont l’objectif est de garantir une meilleure intégration des jeunes à un

emploi digne et décent, cette étude est utile pour comprendre les envies/orientations en termes de

travail des nouvelles générations, ainsi que la perspective des générations précédentes sur les

mutations du marché de l’emploi et de la nature du travail au Maroc. Cela va servir à réduire les conflits générationnels, garantir une meilleure orientation des jeunes en formation, et assurer une sécurité de l’emploi des jeunes intégrant le marché du travail. Les résultats attendus de la mission sont, notamment : Une meilleure compréhension des ambitions des jeunes en terme d´employabilité et de métiers

émergeants. Des recommandations/solutions réalistes et adaptées aux besoins des jeunes pour garantir

l´accès au marché de travail marocain futur.

Les résultats seront principalement utilisés afin de plaider pour une meilleure acceptabilité des métiers

émergeants dans la société marocaine, et pour influencer les politiques publiques en terme de

formation et d´employabilité pour garantir l’inclusion économique des jeunes et leur accès à un marché

d´emploi en pleine évolution. OBJECTIF DE LA RECHERCHE

La présente étude a pour objectif de :

Identifier les types de métiers émergeants au Maroc, leur accessibilité et leur attractivité pour

les jeunes ;

Définir les critères et caractéristiques du métier attractif pour un.e jeune Génération Y ou Z ;

Un diagnostic de l´adaptabilité du marché du travail aux changements actuel et prévisibles

(horizon 2050) de l´employabilité au Maroc, et son intégration des métiers du futur prisé par

les générations Y et Z

L´identification des barrières à l´accès à ces métiers : la perception de la génération X sur ces

nouveaux métiers, en particulier celle des parents, éducateurs.trices, et employeur.se.s.

Suggérer des recommandations pour assurer la bonne orientation des jeunes pour leur accès

au milieu du travail, ainsi que des stratégies de réduction du conflit générationnel en matière

de choix de profession des Génération Y et Z. QUESTIONS DE LA RECHERCHE Quels sont les nouveaux métiers qui intéressent la jeunesse marocaine ?

1.2 Quels sont les caractéristiques de ces emplois qui font leur attractivité pour les nouvelles

générations ? Est-ce que le marché du travail marocain est structurellement préparé, avec une offre et

demande suffisante, pour intégrer les métiers du futur ?

2.1 Au niveau de l´offre : est-ce que les écoles et universités marocaines continueront à

assurer la formation aux compétences nécessaires pour ces métiers ?

2.2 Au niveau de la demande : La fonction publique, l’administration et l’entreprise sont-elles

prêtes pour intégrer ces métiers et accompagner l’évolution de leurs performances ? Comment la génération X perçoit elle ces occupations ? Comment peut-on garantir une transition en douceur entre les emplois traditionnels (salariat,

entrepreneuriat traditionnel) et les nouvelles formes d´emploi et d´entrepreneuriat innovant? METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Oxfam aspire à appliquer et développer des méthodes qui peuvent donner un meilleur aperçu des

questions les moins visibles et des voix réduites au silence. La méthodologie de recherche se doit

d’être :

Axée sur le changement et l’action. Les résultats doivent être utilisées pour influencer le

changement de lois, politique et de pratique de manière à réduire les inégalités.

Attentive à la diversité et à la rigueur méthodologique.

Prévoir une intégration transformatrice du genre1

Fondée sur la co-création entre l’équipe de recherche et le staff d’Oxfam au Maroc qui

utiliseront les résultats.

Intersectionnelle et visant à combler les écarts existants.

Le.a consultant.e est appelée à proposer une méthodologie participative. Les outils de collecte et

d’analyse des données utilisés par l’équipe ou la personne qui effectuera l’enquête devront garantir

le droit des personnes à fournir les informations, assurer la confidentialité et l’anonymat tout au

long du processus.

L’équipe / le.a consultant.e devra soumettre une première proposition de plan de travail qui

comprendra au moins les phases suivantes:

Réunions avec Oxfam pour présenter la méthodologie proposée, préciser et clarifier les

modalités de la mission.

Analyse de la documentation disponible, entretiens, préparation des travaux de terrain.

Travail sur le terrain: activités de collecte des informations nécessaires, selon la méthodologie

choisie par l’équipe de consultation (Entretiens semi-directifs, focus groups, etc.)

Proposition d’une trame du rapport (principales parties composant le document)

Rédaction d’un 1er draft du rapport et présentation des conclusions préliminaires à Oxfam et

ses partenaires.

Rédaction un rapport final avec les résultats de l’enquête contenant des conclusions et des

recommandations claires et appropriées aux objectifs de la mission.

Pour réaliser cette étude, une méthodologie participative sera utilisée. Il s’agirait d’intégrer des

échantillons représentatifs d’individus et des acteurs de l’écosystème de l’emploi de différentes

générations (particulièrement X, Y et Z) dans la recherche, à travers des entretiens, questionnaires et

focus groups afin de collecter les donnes qualitatives sur le sujet.

Cette approche comprend:

 Collecte des données sur les jeunes marocains des générations Y et Z, né.es après 1981, afin

de définir leur point de vue sur les opportunités de travail existantes, et identifier les professions

qu’ils exercent, ou voudrait exercer, et les caractéristiques de ces occupations en termes de

domaine, de flexibilité, heure de travail, digitalisation…etc. Ainsi que les perceptions de leurs

parents et proches sur ces nouveaux métiers.

 Analyser les données collectées pour définir les orientations des jeunes en termes

d’employabilité et les obstacles auxquels ils font face (opinions des générations ainées,

manque d´opportunités…)

 Lister les recommandations et stratégies pouvant être adoptées pour faciliter l´accès des

nouvelles générations à des occupations qui les passionnent pour maximiser leurs potentiels

et satisfaire leurs ambitions de carrière, ainsi qu´à réduire les conflits de générations

concernant les métiers qu´ils considèrent comme insolites et/ou risqués. LIVRABLES

A la fin de la mission, Oxfam attend du consultant.e qu’il/elle fournisse les livrables suivants: Plan de travail (Document de 5 pages max) contenant :

 Un calendrier concret des différentes phases de la consultation ;

1 L’intégration transformatrice du genre examine, analyse et permet de construire une base factuelle

ouvrant la voie à des évolutions concrètes à long terme dans les relations de pouvoir, normes, rôles

et inégalités structurel-le-s entre les genres. Elle est censée conduire à des évolutions durables au

moyen de mesures (par exemple, partenariats, prise de contact et interventions, particulièrement

auprès d’organisations de défense des droits des femmes).

 Une description détaillée de la méthodologie : La note détaillera le déroulement de la présente

consultation, ses différentes phases, les démarches, la méthodologie adoptée et les moyens

techniques et humains qui seront mobilisés par le prestataire.