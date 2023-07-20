برنامج “جسر مع ابراهيم”  الحلقة 4  مع الشاعر أحمد بومفتاح

سعيد جدا بلقائكم المتجدد في برنامج “جسرمع ابراهيم” على موقع مغرب أوبسرفاتور.

برنامج “جسر مع ابراهيم” يستضيف مرة كل 15 يوما اسما مغربيا من أرض الوطن ومن مغاربة العالم، ليسلط عليه بعض الضوء في عصر العتمة المقصودة، ويهدف اللقاء/البرنامج التعريف بالأدباء والباحثين المغاربة في أرض الوطن وخارجه.

ونستضيف اليوم الشاعر والزجال والناشط الجمعوي المغربي المقيم بكندا السيد أحمد بومفتاح.

بطاقة تعريفية

مغرب أوبسرفاتور: الشاعر والزجال والشاعر أحمد بومفتاح، هل من الممكن أن تعطي لقراء جريدتنا نبذة تعريفية عنك؟

أحمد بومفتاح: أحمد بومفتاح من مواليد سنة 1954 بدوار أولاد بوعلي سيدي سليمان بمنطقة الغرب، درست بالمدرسة العمومية ثم التحقت بالمدرسة الوطنية للقوات الجوية الملكية حيث تخصصت في تقنيات الطيران بما فيها وسائل الاتصال والعلوم، وكنت مسؤولا عن تكوين أول فوج للإناث بالمدرسة الوطنية للقوات الجوية الملكية.

بعد التقاعد، التحقت سنة 1995 بكندا.

الشاعر والزجال أحمد بومفتاح هو :

رئيس المعهد المغربي- الكندي للصداقة والتعاون

مندوب الهيئة المغربية للوحدة الوطنية بكندا

مدير مكتب الاتحاد الدولي للكتاب العرب بكندا

بطاقة علمية

مغرب أوبسرفاتور: الشاعر والزجال أحمد بومفتاح، منذ متى بدأت الكتابة والنشر؟

أحمد بومفتاح : بدأت الكتابة باكرا لكنني لم أبادر إلى نشر قصائدي إلا بعد التقاعد في سنة 2016.

هكذا أصدرت أول دواويني تحت عنوان ” قريب منك” أواخر سنة 2022، وهو ديوان متنوع يضم قصائد زجلية وقصائد باللغة العربية الفصحى، وكلها موجهة للمواطن وللمؤسسات بما فيها التنفيذية والتشريعية حسب المواضيع ذات النفس الاجتماعي التي تطرح يوميا.

الديوان يمتح من اليومي ليوصل رسائل ويقدم نصائح للمواطن على شكل قصائد زجلية أو باللغة العربية الفصحى، حسب ما يمليه الموضوع من جهة والمتلقي المحتمل من جهة ثانية.

القضايا موضوع الاهتمام

مغرب أوبسرفاتور: ماهي القضايا التي تستأثر باهتمامات الشاعر والزجال أحمد بومفتاح ؟

أحمد بومفتاح : قصائدي قطائف من الواقع اليومي المعيش، نابعة من أحاسيس الإنسان ذو الشعور بتقاسم العبر لإبلاغ الرسالة قصد الإصلاح والتحسيس والتوعية. فبعد عقود من الزمن، فكرت في تدوين ما أكتبه وهو مجموع ما يخالجني من مشاعر بل وحوار كان يدور بيني وبين والدي رحمهما الله ومع الأقارب.

ما يهمني كثيرا هو الإفهام، أن يفهم المتلقي قصائدي الزجلية أو باللغة العربية، فالقصائد الزجلية ذات مضمون وطني طافح.

قصائدي الزجلية تنطلق من الخبر ومن تفاعل المحيط وأدلي بدلوي من خلال قصيدة.

إن المواضيع اليومية، سواء السياسية أو الاجتماعية تشكل قضاياي التي أهتم بها بعدما أحولها إلى نصوص وقصائد ذات مغزى وهدف تثقيفي وتربوي ووطني.

رأيك في المشهد الثقافي الوطني

مغرب أوبسرفاتور: ما هو رأيك شاعرنا في المشهد الثقافي على صعيد دولة المهجر كندا أو على صعيد بلدك الأصل المغرب؟

أحمد بومفتاح: المشهد الثقافي على مستوى كندا له مؤسسات تقوم على تتبعه، وتقع المسؤولية على الكاتب نفسه من أجل التعريف بمنتوجه الثقافي، وذلك من خلال الانخراط في جمعيات لرعاية حقوق الكاتب والعمل بجدية لإيصال صوت الكاتب.

من جهتي أنا شخصيا، ومنذ أكتوبر 2022، التحقنا بالاتحاد الدولي للكتاب العرب حيث أن لدينا مكتب لهذا الاتحاد وأنا أشغل مدير المكتب بكندا. من بين المهام التي نود تعزيزها، ليس فقط التعريف بالكُتاب العرب بكندا، أو الكُتاب الذين يؤلفون باللغة العربية فقط، بل أصبح المجال مفتوحا للجميع بباب مفتوح على مصراعيه، لكل الكتاب بجميع اللغات مما سيفتح أمامنا جبهة للدفاع عن السلم والسلام ونبذ العنف والتطرف.

بالنسبة للثقافة بالمملكة المغربية الشريفة، الحمد لله، لها سمعتها الطيبة ووزنها المعتبر نظير جهد كل كُتابنا المحترمين كل في ميدانه، وسنعمل على ربط التواصل بهم لعقد ندوات، لقاءات بكندا أو بالمغرب كي نتبادل الرؤى ونوصل الرسالة النبيلة عبر الثقافة. فالثقافة والكتاب بحروفها تبقى منقوشة وتصل للأذهان.

مشاريعك المستقبلية

مغرب أوبسرفاتور: ماهي المشاريع التي تشتغل عليها حاليا؟

أحمد بومفتاح: أحاول اليوم أن أنشر على صعيد بلدي المغرب الجزء الأول من ديواني كما أنني الآن أعمل على تجميع القصائد حسب جدولة زمنية كل ستة أشهر وأعمل بالتالي على نشرها تباعا.

كلمة أخيرة

أحمد بومفتاح: أغتنم هذه الفرصة، شاكرا لطاقم موقع مغرب أوبسرفاتور على هذا اللقاء القيم وأشكر كل القراء على اهتمامهم متمنيا أن تكون قصائدي التي، ومن منظوري الخاص، يعتبر محتواها رسائل موجهة لكل فرد على حدى قصد التوعية وتوسيع المعرفة من أجل الإصلاح والعيش في تسامح وتعايش وسلم وسلام. أشكر القراء الأفاضل على اهتمامهم. كما أشكر الشكر الجزيل موقع مغرب أوبسرفاتور على اهتمامها وأعتذر لأن الكلمات لا تفي قدركم.

وأخص بالشكر الروائي والصحافي ابراهيم حريري والصحافية السيدة رجاء خالد وكل طاقم الموقع المحترم وأتمنى أن يتجدد اللقاء قريبا.

إبراهيم حريري كاتب وصحفي