Agenda 2023 de l’immigration : Les dates à retenir !

Si l’on ne sait jamais à l’avance toutes les surprises qu’une année nous réserve, plusieurs rendez-vous et échéances sont déjà connus qui peuvent vous permettre de vous organiser et d’anticiper la prise de certaines décisions.

ATTENTION : Les dates et occurrences indiquées sont susceptibles de changer. De plus, les dates de certains événements ne sont pas encore connues. Par conséquent, la liste indiquée ici ne saurait être exhaustive.

Les Journées Québec 2023

Lors du dernier Sommet de l’immigration, la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, a annoncé l’organisation de 17 missions de recrutement international en 2022-2023, couvrant plusieurs régions du monde, essentiellement francophones et francotropes.

Voici les dates connues, à ce jour :

Au Maroc : les entretiens auront lieu les 18 et 19 février 2023 en présentiel à Marrakech. Les inscriptions sont terminées. Il faut accepter sa convocation à l’entretien d’embauche avant le 5 février 2023 pour pouvoir participer. Une formule forum sera organisée pour échanger avec les employeurs.

les entretiens auront lieu les 18 et 19 février 2023 en présentiel à Marrakech. Les inscriptions sont terminées. Il faut accepter sa convocation à l’entretien d’embauche avant le 5 février 2023 pour pouvoir participer. Une formule forum sera organisée pour échanger avec les employeurs. En Colombie : les 1 er et 2 avril 2023 en présentiel

les 1 et 2 avril 2023 en présentiel Au Brésil : du 26 avril au 1 er mai 2023 en présentiel. Les entrevues avec les employeurs auront lieu les 29 et 30 avril 2023.

du 26 avril au 1 mai 2023 en présentiel. Les entrevues avec les employeurs auront lieu les 29 et 30 avril 2023. En Tunisie : en avril 2023 en présentiel

: en avril 2023 en présentiel En Afrique subsaharienne : en mai 2023 pour tous les résidents de la région

en mai 2023 pour tous les résidents de la région En Europe : en juin 2023 en virtuel pour tous les citoyens de l’espace Schengen

Pour rester informés des modalités d’inscription et des rendez-vous ultérieurs, rendez-vous sur la page des Journées Québec.

Les autres dates importantes

Nous rappelons ici la fin annoncée de certaines mesures temporaires, dont le renouvellement éventuel n’est pas encore connu. Des changements pourront intervenir dans les semaines et les mois à venir.

9 janvier 2023 : Ouverture de la première ronde pour déposer une demande de permis de travail dans le cadre d’Expérience internationale Canada (EIC). Plus de 90 000 personnes pourront venir au Canada pour travailler et voyager grâce aux volets Vacances-travail, Stage coop et jeunes professionnels.

28 février 2023 : Fin de la mesure instaurée en août 2020 permettant aux personnes ayant un statut de visiteur de demander un permis de travail fermé sans avoir à quitter le territoire.

Début 2023 : Entrée en vigueur progressive de la mesure donnant accès à des permis de travail aux conjoints et enfants des travailleurs étrangers temporaires. Surveillez notre fil d’actualité, ainsi que les annonces d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

1er avril 2023 : l’EIMT sera accessible en ligne pour les demandeurs dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

31 mai et 1er juin 2023 : Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec, organisé par Immigrant Québec

1er juin 2023 : Ouverture du guichet unique de Francisation Québec pour apprendre le français.

31 août 2023 : Fin de la mesure permettant aux étudiants étrangers qui ont étudié depuis l’étranger de demander un permis postdiplôme (PTPD).

1er septembre 2023 : Entrée en vigueur d’une mesure pour soutenir les étudiants étrangers. Ceux inscrits en région dans certains programmes paieront le même tarif que leurs camarades québécois.

Automne 2023 : Consultations sur la hausse des seuils d’immigration pour décider du Plan d’immigration trisannuel 2024-2026

31 décembre 2023 : Fin de la mesure permettant à certains étudiants étrangers à temps plein de travailler plus de 20 heures par semaine, mais aussi de trois mesures d’assouplissement pour les travailleurs temporaires. Cela concerne plus précisément :