Maroc\ circulation urbaine. Chauffeurs de taxi : un rappel à l’ordre s’impose

Par : Rajae khaled. Rédactrice en chef Maghreb Observateur

Au Maroc, cela s’appelle le permis de confiance. Un document qui en dit long sur l’importance de la mission dévolue à son détenteur, lequel est censé être à la hauteur de cette confiance placée en lui par les autorités compétentes. Nos chauffeurs de taxi le sont-ils vraiment ? Mais encore, sont-ils conscients des devoirs et responsabilités de la profession vis-à-vis d’une clientèle aussi diversifiée qu’exigeante ?

Autant de questions qui se posent avec insistance à une époque où la mobilité est devenue un casse-tête tant pour les décideurs que pour les usagers de ce moyen de transport qui est le petit taxi, indispensable dans nos déplacements quotidiens, voire parfois incontournable en raison du déficit, voire une absence totale de tout moyen de transport en commun à certaines heures.

Du coup, des chauffeurs en profitent pour faire la loi. En augmentant les tarifs, en se montrant parfois grossiers, en empruntant des circuits exagérément longs, en fixant eux-mêmes le prix de la course sans avoir besoin d’allumer le compteur ou encore en refusant de faire monter les clients lorsqu’ils sont à deux ou à trois. Une mère accompagnée de deux enfants n’a quasiment aucune chance de trouver une place dans un petit taxi. Tout comme malheureusement pour les personnes à besoins spécifiques, surtout celles et ceux souffrant d’un lourd handicap.

Très souvent, les chauffeurs de taxi, constatant au loin leur handicap, ne daignent même pas s’arrêter à leur hauteur pour leur demander la destination. Car, pour eux, cela est synonyme de retard et de beaucoup de désagréments. D’autres chauffeurs sans scrupules se montrent encore plus voraces. Ils font monter un client et au cours de la course, prétextant un quelconque contre-temps, lui disent, sans états d’âme, de descendre du véhicule sans avoir à payer les quelques dirhams affichés au compteur. Mais en vérité, ils changent de cap pour aller se remplir les poches à l’appel souvent d’une cliente généreuse.

À tous ceux-là, s’ajoutent les chauffeurs de taxi qui refusent de prendre un client dont la destination déclarée traversent un boulevard trop embouteillé ou encore abritant un chantier de travaux. Et il y a aussi ceux qui font la criée à la sortie des gares ferroviaires, définissant eux-même la destination et très souvent le tarif, surtout pour les trains de nuit. Eux aussi font la loi tout comme ceux qui transforment leur taxi en un véhicule de transport de toutes sortes de marchandises et autres colis contre une généreuse rétribution.

Hicham, chauffeur de taxi depuis une dizaine d’années à Casablanca, confie, à ce propos, qu’il a été chargé par une personne résidant dans un quartier huppé de lui apporter une cinquantaine de sandwichs dans une célèbre enseigne de restauration rapide. Une fois les fameux hamburgers livrés, il a reçu en contrepartie 2.000 dirhams. Une jolie somme qui équivaut à une centaine de courses avec en prime moins de stress au volant, moins de frais en gasoil et aussi moins de risques de commettre une contravention sanctionnée par un retrait de permis. Car, dans ce cas-là, le contrevenant doit payer 2.000 dirhams pour récupérer son document au tribunal.

Et il y a aussi les chauffeurs de taxi à la mine repoussante alors que la réglementation exige qu’ils soient d’aspect présentable. Sans compter les inconditionnels de la drague qui se permettent sans gêne des regards insistants, voire des gestes déplacés envers les femmes et les filles à bord de leur taxi. Et il y a aussi qui imposent à leurs clients des discussions byzantines ou encore se permettent de leur faire la bonne morale. S’érigeant tantôt en prédicateurs, tantôt en bons philosophes de la vie.

Et il y a aussi, ceux qui demandent à leur client de leur laisser la monnaie après paiement de la course, prétextant une quelconque indigence ou une maladie imaginaire.

C’est d’ailleurs à cause en partie de toutes ces incivilités et manquements à la réglementation en vigueur que le service de voiture avec chauffeur (VTC) a très vite rencontré le succès, comptant de plus en plus de clients. Plus question d’être à la merci des humeurs et états d’âme d’un chauffeur de taxi, plus question non plus d’attendre longtemps, surtout tard dans la nuit, un taxi. Car, il suffit juste de commander une course sur une application en indiquant l’endroit où l’on se trouve et la destination. Très vite, la demande est traitée et le chauffeur vient à la rencontre du client. Pour quelques dirhams de plus, le transport est assuré dans les meilleures conditions possibles. Et pas seulement à l’intérieur du périmètre urbain mais aussi à l’extérieur de la ville et partout dans le pays.

Cela étant dit, ce service ne se propose pas d’être une alternative et encore moins une solution aux problèmes rencontrés par les usagers du taxi. Il reste avant tout un mode de transport qui répond aux exigences d’une certaines clientèle. Car, le taxi reste malgré tout un moyen de transport majeur et indispensable. Seulement voilà, un rappel à l’ordre s’impose plus que jamais pour assainir la profession et lui redorer son blason, terni par les agissements de certains chauffeurs indélicats.