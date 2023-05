SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE LALLA MARIAM

Et En partenariat avec le Ministère de la Santé et la Protection Sociale,

La Wilaya de la Région Souss Massa, La Préfecture Agadir Idaoutanane, Et Le conseil Régional de Souss Massa. Organise du 16 au 20 Mai 2023 une Mission Humanitaire Chirurgicale à l’Hôpital Hassan II, Agadir

En faveur des patients souffrants de fentes labiales et palatines.





Operation Smile Morocco, poursuit son engagement à changer la vie et donner de nouveaux sourires aux enfants et jeunes adultes nés avec une fente labiale et/ou palatine.

Cette fois-ci l’Operation Smile Morocco, se mobilise pour subvenir aux besoins de nos patients de la région de Souss Massa, et ce à travers l’organisation d’une mission humanitaire

chirurgicale à l’Hôpital Hassan II à Agadir du 16 au 20 Mai 2023.

Lors de cette mission, Operation Smile Morocco a pour objectif de fournir plus de 100 patients, des interventions chirurgicales qui changeront leur vie avec le concours de plus de 78

professionnels de la santé, bénévoles venant principalement du Maroc ainsi de 12 autres pays différents.

Le 16 Mars, des consultations, évaluations et triage seront établis par une équipe médicale pour les patients qui vont se présentés au site de la mission “Hôpital Hassan II”. À la suite de l’examen

immédiat par toutes les spécialités présente à cette mission, notamment, les Chirurgiens, les Anesthésistes, les Pédiatres, les Orthophonistes, les Dentistes, les Infirmières et Infirmiers pour la

prise des signes vitaux, ainsi que les Psychologues. Le Comité Médical va élaborer une liste principale et une liste complémentaire des patients éligibles à bénéficier d’une intervention chirurgicale durant le 17-18-19 Mai, tandis que le 20 Mai sera consacré au contrôle post-opératoire, pour s’assurer

que les patients récupèrent de manière sûre et efficace.

Operation Smile Morocco, a changé la vie et donné de nouveaux sourires à plus de 13.000 enfants et jeunes adultes nés avec une fente labiale et palatine. Grâce à l’engagement indéfectible de

nos bénévoles à nos côtés, leurs compétences, leur dévouement, leur savoir-faire, et leur altruisme, nous allons pouvoir continuer notre périple de l’espoir envers cette population démunie.

Nous invitons les médias à venir à l’Hôpital Hassan II du 16 au 19 Mai 2023, pour soutenir cette mission humanitaire chirurgicale et nous aider à sensibiliser la population envers notre cause.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Téléphone : 06 61 46 29 74 / 06 61 47 79 10 / 06 61 42 79 10

À propos d’Operation Smile Morocco

Operation Smile Morocco, a fourni des soins chirurgicaux à titre gracieux à plus de 13.000 patients ainsi que des milliers de consultations dans ces trois centres de traitement de la fente et le suivi chirurgicale, dentaire, orthodontique, psychologique, orthophonique, orthographique, et ORL. Les plus grandes réussites d’Operation Smile Morocco sont l’ouverture des Centres d’Excellence de Soins pour la prise en

charge complète des fentes Labio-Palatines à Casablanca, El Jadida et à Oujda, vu que chaque centre aide à fournir des soins aux patients tout au long de l’année. Ces Centres reçoivent plus de

36.000 patient annuellement.

Au fil des années, Operation Smile Morocco a également contribué à la formation des centaines de volontaires médicaux dans le domaine de la chirurgie des fentes, l’Anesthésie, la dentisterie, et

l’infirmerie en organisant des programmes d’éducation et de formation importants chaque année; aux nouvelles techniques chirurgicales, aux premiers secours de réanimation cardiopulmonaires/premiers gestes de secourisme (BLS) et à la réanimation pédiatrique (PALS). Ainsi que des formations

régulières de la Chirurgie des fentes, l’orthognathe, l’ORL, le «NAM/FMO» dans le cadre dentaire, la dentisterie ainsi que l’orthodontie et l’implantologie.

Il est important de mentionner qu’un service de Chirurgie Pédiatrique à l’Hôpital Bouafi à Casablanca, et dont les travaux ont été lancé le 27/02/2023 est en train de se préparer pour l’année 2024, de même qu’un 4ème centre à MARRAKECH afin de nous rapprocher de la population de Casablanca et du SUD et ce pour mieux combler les besoins de nos patients dans ce ce domaine.

http://morocco.operationsmile.org/

L’année 2022 a marqué le 40ème Anniversaire de l’Operation Smile International, identifiant cette année comme étant l’année du lancement de la nouvelle décennie « Love & Leardership ».

Operation Smile International, a fourni plus de 400.000 chirurgies sécurisées aux personnes nées avec une fente labiale et palatine.

Avec plus de quatre décennies d’expertise, Operation Smile a créé des solutions permettant de bénéficier d’interventions chirurgicales gratuites aux personnes qui en expriment le besoin.

En tant que l’un des plus grands organismes à but non lucratif, Operation Smile a mobilisé des milliers de volontaires médicaux issus d’un large éventail de spécialités médicales de plus de 35

pays par le biais de plus de 6000 bénévoles mondialement. Operation Smile fait appel à des partenariats publics-privés pour faire progresser la prestation des soins de santé, former les

professionnels de la santé locaux à prodiguer des soins chirurgicaux aux patients de leurs communautés, faire don de matériel et d’équipements médicaux essentiels et élargir l’accès aux soins chirurgicaux afin que toutes les personnes atteintes de fente soient traitées. Veuillez visiter le site « operationsmile.org »,

retrouvez-nous sur Facebook ou suivez nous sur Instagram et Twitter.

Operation Smile est le Partenaire, le mentor et le Leader de l’ensemble des 35 fondations de l’Operation Smile dans le monde et elle continue à élargir ce partenariat à travers un investissement lourd et solide pour renforcer la Santé dans tous les pays ou elle est présente ou représentée.