Le Quatrième Congrès International sur l’Économie du Désert. ENCG, Dakhla, Maroc.

Par Rajae Khaled envoyée spéciale et rédactrice en chef pour Maghreb Observateur

Maghreb Observateur, Dakhla, le 11 Mai 2023

“ La coopération internationale dans la recherche scientifique pour le développement du désert et des régions arides.”

La ville de Dakhla, dans le sud du Maroc, accueille la quatrième édition du Congrès International sur l’Economie du désert, les 11 et 12 mai 2023, sous le thème: ” La coopération internationale dans la recherche scientifique pour le développement du désert et des régions arides “. Le Congrès International sur l’Économie du Désert – Dakhla (ICDED) est organisé chaque année par l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Dakhla-Maroc, c’est le pionnier et premier rendez-vous mondial sur le développement économique et la recherche scientifique (R&D) des régions arides, du Sahara et du désert, et dont l’approche est de penser globalement (à l’international) et d’agir localement.

La finalité du Congrès International sur l’Économie du Désert – Dakhla, est d’être une plateforme de recherche scientifique interdisciplinaire sur l’économie, le management, et le développent du désert (développement rural), du Sahara et des régions arides (zones arides, semi-arides, hyperarides, sèches, oasis et zones rurales éloignées), afin de contribuer efficacement dans la bonne gouvernance et le développement durable des régions désertiques, partout dans le monde, en passant par l’encouragement et la promotion des investissements dans le Sahara et les déserts, et en suscitant des rencontres entres toutes les parties prenantes à l’échelle mondiale: Universitaires, professionnels, décideurs politiques, société civile et les ONG, en vue de favoriser le dialogue, le partenariat et la coopération entre les pays désertiques : l’Afrique et les pays du Golfe (MENA et Sahel …), les États-Unis d’Amérique, l’Australie, la Chine, l’Inde, l’Amérique du Sud…, dans le but de valoriser et de promouvoir la connaissance du désert et les conclusions et recommandations des études et conférences qui y sont en relation, et de créer un environnement propice d’échange d’expériences, d’expertise, de formations, de pratiques pédagogiques et d’innovation, autour des thèmes relevant de l’économie du désert et du management des régions arides, tels que L’industrie et l’économie du tourisme et du voyage; Économie, gestion et production de l’élevage; L’agriculture, l’aquaculture et l’économie agricole (l’économie rurale); L’économie de l’eau, la sécheresse et la gestion de la rareté de l’eau; Les énergies renouvelables, l’économie de l’énergie et la gestion de l’énergie; Les mines et la gestion des ressources naturelles; L’Économie des phosphates et l’industrie des engrais phosphatés; Le transport et la logistique; La pêche maritime, l’économie de la mer et l’économie (bleue) océanique; L’industrie spatiale et l’économie de l’espace; La technologie et l’innovation; Les sports nautiques et loisirs, l’économie et la gestion du sport (management du sport); Les industries culturelles et créatives, le patrimoine culturel, matériel et immatériel; Conservation et gestion de la nature, de l’environnement, de la biodiversité et des zones humides… Ainsi chaque année une édition sera organisée.

Cette manifestation scientifique internationale rentre dans le contexte de l’engagement déterminé et de la responsabilité que le Maroc a envers sa profondeur Africaine. Ledit engagement est édicté par des liens historiques, géographiques et culturels et se concrétise surtout dans les provinces du Sud du Maroc, qui constituent un trait d’union entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne. Malgré que ces provinces marocaines se situent en plein désert, elles ont connu un progrès considérable, en un temps record, grâce à la mise en place d’un certain nombre de stratégies de développement adaptées aux régions sahariennes, dont notamment le nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Maroc.

Grâce aux coopérations multilatérales africaines et internationales, les déserts et les zones arides du monde entier, notamment en Afrique (Sahara et Sahel), avec leurs vastes côtes naturelles et leurs riches façades maritimes, sont un atelier ouvert et une scène de mégaprojets transsahariens et d’infrastructures substantiels : Le projet Desertec (Énergie propre et renouvelable), l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (Verdir le Sahara et lutter contre la désertification), le Gazoduc Maroc – Nigeria, le projet «Trans Africa Pipeline, TAP» (l’Eau), le projet «Port Dakhla Atlantique », l’Initiative «Power Africa», l’Initiative «Desert to Power» ..

Selon le professeur Elouali Aailal, le président fondateur de ce congrès, cette quatrième édition verra une participation très distinguée en termes de qualité scientifique et professionnelle des participants et des membres du comité scientifique, de leurs universités prestigieuses, affiliations et instituts de recherche sur les déserts et les régions arides, leurs nationalités de tous les continents, et de l’importance des sujets et des thèmes qui seront abordées.