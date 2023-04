Rabat ville lumière ? Après l’image, il nous faut le son !

Par : Souad Jamaï

L’atmosphère d’une ville, ce sont mille mouvements imperceptibles qui nous attachent à la ville sans que l’on puisse en définir véritablement la raison. C’est une expérience subjective de la réalité de la ville, partagée avec les autres habitants de la ville.

C’est un écho mystérieux qui crée une passerelle vers l’âme, nous transporte le temps d’une musique ou d’une image et nous rend sensible à tout ce qui touche la ville.

Le Street Art a fait ses débuts il y a quelques années dans le paysage marocain, envahissant timidement l’espace urbain, transformant les murs tristes en toiles géantes, imprégnant la ville d’un souffle nouveau, parfumé d’un léger vent de liberté.

L’effet bénéfique est certain, mais il y a encore tant de choses à faire…

Imaginez un parcours de marche pour découvrir autrement la ville de Rabat, un sentier balisé par les œuvres murales, les immeubles art déco et les lieux culturels de la ville, une sorte de randonnée artistique pour consolider le lien d’amour avec la ville, libérer nos émotions et celles de la ville, afin qu’elle nous accueille dans son antre bienveillant de ville mère, et nous apprivoise complètement.

Et si nous pouvions faire mieux, si aux images nous associions le son?

Certes, chez nous, le Street Art en est encore dans ses balbutiements de débutants, mais y joindre d’autres formes d’art contribuerait à célébrer la culture et la ville de façon plus visible pour nos sens en quête d’émotion. Ouvrir la rue aux artistes et permettre à la musique d’envahir l’espace, voilà un rêve simple à réaliser.

Tous admettront que les bienfaits de la musique sont indéniables, consolidant les relations sociales, apportant équilibre et apaisement, favorisant l’inclusion et l’intégration, développant le sentiment d’appartenance à la ville, le respect et la solidarité, libérant la créativité et surtout changeant notre humeur pour nous rendre heureux. Permettre aux artistes de s’approprier la rue pour la faire vibrer, la rendre plus joyeuse, surprendre les passants en illuminant leur visage d’un sourire, insuffler une brise de liberté chère à nos âmes d’enfants, transformer la rue en scène géante parsemée d’éclaireurs sortis le temps d’une soirée pour nous transporter à travers leurs mélodies ou leurs danses, autoriser à nos esprits avides de plaisir et de voyages sonores, une évasion d’une heure ou même d’un seul instant…

Quelques esplanades, quelques rues piétonnes autorisées à devenir une scène à ciel ouvert pour les artistes, ou imaginer, le temps d’un week-end, un festival des artistes de rue, ce n’est pas seulement notre perception de la ville qui changerait, mais très certainement la vie de ces artistes encore invisibles qui serait boostée par les applaudissements et les encouragements des passants et même celui des policiers aux regards bienveillants…

Rabat, de si belles esplanades, de si beaux chemins, des murs ornés de fresques, des jardins parsemés de bancs qui invitent au repos d’un instant, à l’arrêt sur image pour contempler la ville…Si seulement on pouvait y ajouter le son !

Et pourquoi pas ?