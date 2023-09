Le Carrefour des livres s’installe au Musée Mohammed VI d’Art Contemporain de Rabat

Engagée pour le rayonnement du livre et de la culture au Maroc depuis 1982, la librairie Carrefour des Livres continue d’écrire son histoire, et s’installe désormais en plein cœur de Rabat.



Inaugurée le 22 juin 2023, la nouvelle boutique du Carrefour des livres à Rabat s’ajoute à celle du Maarif à Casablanca. Plus qu’une librairie, ce nouvel espace a été pensé comme un véritable espace culturel à part entière, dédié à l’art dans toute sa pluralité, comme l’illustre le Musée Mohammed VI d’Art Contemporain qui l’abrite.

Le Carrefour des livres de Rabat ambitionne de devenir une vitrine culturelle de la capitale, à l’image de son rayonnement culturel. Les rayons de la librairie ont été soigneusement travaillés par nos équipes afin de proposer une sélection d’ouvrages qui s’accordent avec l’esprit du musée tout en mettant en avant la singularité du livre marocain. En plus de rayons consacrés à la littérature ainsi qu’au livre jeunesse, la

nouvelle librairie fait notamment la belle part aux beaux livres et aux livres d’art, proposant une large sélection d’ouvrages consacrés aux peintres et artistes marocains.

Le Carrefour des livres de Rabat se veut également un espace d’accueil et de soutien aux jeunes créateurs marocains émergents ou confirmés, dont les talentueuses créations sont exposées et disponibles à la vente.

L’équipe Carrefour des livres vous donne rendez-vous très bientôt pour l’annonce de

la programmation culturelle à venir !