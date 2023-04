Vues d’Afrique 39ieme édition Géraldine Le Chêne l’infatigable

Directrice de festival

Site web : www.vuesdafrique.org

Née à Lomé, au Togo. Fille de Gérard Le Chêne (PDG du Festival VUES D’AFRIQUE).

Elle travaille depuis janvier 1985 pour le Festival de cinéma VUES D’AFRIQUE (Montréal) dont elle est la Directrice Générale.

Elle vit et travaille à Montréal, Québec, au Canada.

Depuis plus de 25 ans, Géraldine Le Chêne a à cœur le rapprochement entre le Québec et l’Afrique. Originaire du Togo du côté de sa mère et de la Bretagne du côté de son père, elle baigne dans le multiculturalisme dès son enfance. Elle grandit au Québec, en France et en Afrique. Au fil des ans, elle travaille entre autres pour le Groupe Jeune Afrique, l’Office national du film du Canada, TV5 Québec-Canada et CUSO, sans oublier l’entreprise pour laquelle elle se consacre entièrement avec passion et dévouement depuis plus de 25 ans : Vues d’Afrique. Son père l’a fondée en 1983. Elle en est depuis juin 2010 la directrice générale. Son amour et son engagement pour l’Afrique et les pays créoles et ses liens forts avec le Québec sont inconditionnels.

Source:

http://moishistoiredesnoirs.com/archives2012/archives2011/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Ageraldine-le-chene&catid=13%3Alaureats&Itemid=3&lang=fr