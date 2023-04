GROUPE Redland holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad, Fier partenaire du 39ème festival du cinéma Vues d’Afrique

Le Groupe Redland holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad est l’un des partenaires majeurs du 39ème festival international du cinéma Vues d’Afrique. C’est le Festival reconnu en Amérique par l’Organisation internationale de la Francophonie qui lui a donné un statut consultatif.

Dans le cadre de ce 39ème festival, une catégorie spéciale a été attribuée sous le thème de l’environnement et le développement durable ».

Une cause qui tient vraiment à cœur au Groupe Redland holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad qui s’est dernièrement engagé dans le recyclage et la transformation de déchets papiers en produits industriels avec notamment sa marque Doucy Eco.

Le 22 avril prochain, date de la Journée mondiale de la Terre, le Redland holding de Thomson Broadcast, GatesAir et Groupe Sipromad soutiendra les projections de films sur l’environnement à la cinémathèque québécoise et participera en tant que Partenaire du Festival aux deux cérémonies majeures du Festival :

La cérémonie d’ouverture du Festival placée sous la Présidence effective de Son Excellence l’Ambassadeur du Mali au Canada – Mme Fatima B. Meité, chevalier de l’ordre national ; et de Vincent Guzzo CEO et chef de la direction du plus important groupe de cinéma indépendant au Canada.

Et la Cérémonie de Clôture où aura lieu la remise de Prix par Smith Vigeant Architectes qui mettra en relief les partenaires prestigieux du Festival.