MUSIC BEER Fier Partenaire du 39ieme Festival du cinéma Vues d’Afrique

Mr Richard Vissandjee (RV), consultant international en marketing événementiel et en alliance stratégique en partenariat et commandite. nous a annoncé en toute fierté que MUSIC BEER sera partenaire du 39 nième Festival (VA). MUSIC BEER, bière belge traditionnelle, spécialement brassée par des amateurs de bière et de musique. Passion qui matérialise une gamme de bières dont chaque goût est identifié par un “style musical”.

Une bière concept & engagée

Mr Vissandjee m’a confié que ce nouveau partenariat avec (VA), n’est sans aucun doute que le début d’une relation qu’il espère longue et productive pour les deux parties. Il poursuit et il confirme que cette relation est vouée a un succès inconditionnel, vue que les deux entités ont un but commun : celui de rehausser la valeur des artistes et faire reconnaitre leurs talents et les valoriser sur la scène mondiale.



C’est en 1993 que Pascal NOEL concrétise sa première production musicale et son label LYRAE Music. Durant sa promotion, toutes les portes des médias restent fermées et ne permettent aucune reconnaissance de ce premier Opus.

Pour contourner cette difficulté, des compétences en marketing et en graphisme s’appliquent à la production de matériel promotionnel pour les disquaires. Une créativité vite remarquée par d’autres artistes de Jazz et de Blues qui frappent à la porte du label. Avec son studio graphique grandissant, Pascal NOEL finance la production d’artistes belges de renom au sein d’un label toujours ignoré de la presse. D’où la création du magazine JAZZAROUND qui paraît en 1995 et devient rapidement le premier magazine musical de Belgique francophone.

En 1998, la signature d’un contrat de collaboration avec Universal Music Publishing renforce la croissance et la notoriété du label LYRAE Music. Cette nouvelle favorise la création de KROKO Music pour la production de genres musicaux plus populaires – www.lyraekrokomusic.com – ainsi qu’une vie intense en tournées et concerts nationaux et internationaux. Répondant à la crise du Covid19, Pascal NOEL crée MUSIC BEER avec Dany CVETKOVIC pour soutenir le secteur très impacté du spectacle et du concert.

Encore une fois, toutes les compétences sont mises en œuvre afin de distinguer MUSIC BEER des autres marques grâce à un marketing fort et innovant. En 2021, après les demandes d’exportation pour la France, les Canaries, le Canada et les USA, MUSIC BEER doit s’appuyer sur des moyens humains et financiers supplémentaires.

La marque MUSIC BEER n’est définitivement pas un hasard.. !