Est-ce un défi pour vous de réduire votre consommation de sucre au quotidien?

Avec les festivités de Pâques qui ont eu lieu la fin de semaine dernière, il peut être facile de se taper sur les doigts et de se sentir coupable d’avoir mangé du chocolat ou autre aliment sucré.

Cependant, la culpabilité est non productive et ne nous amène pas vers votre objectif. Je vous recommande d’utiliser cette énergie pour autre chose. En bout de ligne nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. C’est correct d’avoir quelques écarts, mais cela ne veut pas dire d’abandonner tout ce qui a été fait comme effort avant. Vous l’avez probablement remarqué, lorsque quelque chose est interdit, cela devient attrayant. La meilleure façon pour nous aider à satisfaire notre dent sucrée, est de moins interdire et de transformer à la place.

En transformant et en ajoutant des aliments plus nutritifs et alignés avec notre objectif, les choses vont disparaitre petit à petit, sans sentiment de culpabilité et de privation. De plus, nous découvrons de nouveautés. L’important à retenir c’est de diversifier notre alimentation, d’essayer de nouvelles choses et d’élargir notre répertoire alimentaire au lieu de le réduire comme on nous a toujours montré

Cette dernière façon de faire est plutôt perçue négativement et nous apporte des frustrations. Assurez-vous d’avoir de bons gras, des fibres, des protéines, des fruits et légumes aux couleurs de l’arc-en-ciel dans votre assiette à chacun de vos repas. Vous allez remarquer au fur et à mesure, que votre dent sucrée se résorbera. Je vous propose quelques alternatives pour satisfaire vos envies de sucre : Yogourt au lait de coco nature. Ajoutez-y de l’extrait de vanille, cannelle, petits fruits ou quelques gouttes d’huile essentielle de lime.Pouding de chiaChocolat noirDesserts keto.

Il y a aussi plusieurs recettes de disponibles en ligne.DattesTisane chai ou de petits fruitsLait d’or au curcuma Je vous invite à venir partager d’autres idées avec moi. Une étape à la fois, bien accompagné, c’est possible de transformer son mode de vie.

