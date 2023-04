La direction ainsi que toute l’équipe de Maghreb Observateur adressons nos sincères condoléances à Mme Sana Taleb journaliste chez 2M.ma pour la perte de sa IMIMA.

Maghreb Observateur rend hommage à toutes les IMIMATS en cette 20ieme journée du Ramadan qu’elles soit ici ou ailleurs..

La femme marocaine voit, pendant le mois de Ramadan, sa responsabilité se doubler. En plus de son aspect vestimentaire, elle connaît, au cours de ce mois sacré, un grand changement dans ses habitudes : dormir peu et investir beaucoup d’efforts pour mieux s’acquitter de ses tâches domestiques.

En plus des travaux domestiques, la femme marocaine fait de son mieux pour être toujours accueillante pour recevoir les visites de sa famille et de ses amis. Elle doit aussi trouver du temps pour rendre visite à ses proches et connaissances. «Je me sens toujours occupée à faire quelque chose. C’est vrai que les appareils électroménagers ont facilité la tâche à la femme. Mais nous nous sentons fatiguées surtout pendant les derniers jours du carême. D’ailleurs, la fatigue et le stress se lisent facilement sur leur visage».