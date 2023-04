Vous êtes-vous déjà demandé ce que devrait contenir votre assiette à chaque repas? Parfois l’inspiration nous manque lorsqu’il est temps de cuisiner, et alors on cuisine les mêmes aliments, avec peu de variété, même si nous aimerions changer. Afin de transformer votre assiette de façon optimale, cela n’a pas besoin d’être ni complexe, ni drastique. Faites le petit à petit. Vous remarquerez que cela sera plus facile, plus motivant et inspirant. On regarde nos bases pour y parvenir. Je parle ici de transformer plutôt que de se priver. Comme vous le savez certainement, le fait de se limiter semble encore plus attirant et nous pousse souvent à abandonner nos bonnes habitudes. Vous pouvez simplement penser aux résolutions du nouvel an, les avez-vous tenus? Voici ce que vous voulez voir dans votre assiette: Les couleurs de l’arc-en-ciel avec des fruits et légumes Fibres (exemple: quinoa, graines de chanvre, graines de chia) Protéines Bon gras (exemple: huile d’olive, huile d’avocat, morceaux d’avocats, noix, etc.) Dans la vidéo je vous partage quelques suggestions pour remplacer certains ingrédients que vous prenez habituellement pour votre petit déjeuner ou le lunch afin de transformer votre assiette. En voici différents exemples: Transformez votre gruau à la cassonnade et au lait, par un pudding de chia rempli de fibres, de bons gras, apportant une satiété, accompagné de lait végétal non-sucré, graine de chanvre pour plus de protéines, des bleuets pour la couleur et le côté antioxydant, de l’extrait de vanille ou cannelle pour le goût. Transformez votre sandwich jambon fromage avec une galette de farine de sarrasin en remplacement du pain. Vous pouvez lui ajouter un œuf pour pus de protéines, de la salsa pour le goût et de la laitue. Transformez votre riz ou salade de pommes de terre par une salade de quinoa. Vous pouvez y ajouter des olives et un filet d’huile d’olive aussi. Comme vous pouvez remarquer, vous n’avez pas à vous priver, simplement de transformer. Je vous invite cette semaine à regarder votre assiette et de voir ce que vous pourriez transformer et ajouter la prochaine fois pour aller à l’étape supérieure.

