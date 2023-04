Consultants Immigration Canada

Blogger doing webcast on canadian immigration to Canada

Le Canada est un pays vaste et diversifié. C’est un lieu de vie et de travail unique et passionnant. C’est aussi un pays très accueillant, et des millions de personnes veulent immigrer ici. Mais le processus d’immigration au Canada peut être complexe et déroutant. Immigrer au Canada avec un consultant en immigration Canada est l’un des meilleurs moyens de venir au Canada . De nombreux consultants sont basés en ligne et peuvent être contactés via des sites Web.

Consultant immigration certifié avec le CICC

Il est très important de traiter avec un consultant immigration agréé qui est autorisé par le CICC. Les consultants en immigration Canada certifiés sont membres du CICC. C’est le meilleur moyen si vous souhaitez passer par un processus de visa rapide et sécurisé. Ces consultants s’assureront que le traitement de votre demande est infaillible, ce qui signifie que vous avez moins de chances d’être rejeté et de réduire le temps de traitement.

Qu’est-ce que le CICC ?

Le CICC (Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada) est conçu et fait autorité par le gouvernement du Canada.

Le CICC établit des normes professionnelles et éthiques pour le domaine des consultants en immigration.

Le CICC a été créé dans le seul but d’élaborer des politiques, des pratiques et des procédures efficaces pour réglementer et éduquer les consultants en immigration.

Il fait également la promotion de représentants autorisés qui peuvent aider les personnes qui souhaitent émigrer au Canada.

Le CICC se consacre à la réglementation et à la promotion des avantages de recourir à des représentants autorisés.

Évite les fraudes à l’immigration.

Liste des consultants certifiés en immigration canadienne

Un consultant en immigration qui a été autorisé et enregistré par le CCIC est appelé CRIC (consultant réglementé en immigration canadienne). C’est le CICC qui choisit les consultants en fonction de leur potentiel à exercer en tant que consultant. Il tient le registre de tous les consultants enregistrés. Le conseiller réglementé en immigration internationale pour étudiants (RISA) est un conseiller pour étudiants internationaux enregistré auprès du CICC.

Dois-je embaucher un consultant canadien en immigration?

Il n’est pas obligatoire d’embaucher un consultant en immigration ou un avocat certifié en immigration pour vous aider et vous représenter dans le processus de demande d’immigration canadienne. Tu peux faire cela par toi même. Vous pourriez avoir besoin d’un consultant en immigration uniquement dans ces cas.

Si vous ne voulez pas perdre votre temps à remplir les formulaires et les documents ou si vous ne comprenez pas le processus, vous n’êtes pas assez confiant pour le faire vous-même. Si vous postulez via un programme d’immigration complexe. Si vous avez des casiers judiciaires dans le passé. Si votre candidature a déjà été rejetée.

Comment vérifier un consultant en immigration?

Le consultant en immigration doit être membre du CICC conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur la citoyenneté du Canada. Les consultants en immigration canadiens réglementés (CRIC) sont des consultants en immigration agréés. Pour éviter la fraude à l’immigration et rechercher un véritable consultant en immigration, vous pouvez suivre ces étapes.

1. Enregistrement CICC

Pour vérifier l’authenticité du consultant et s’il est enregistré auprès du CICC, vous pouvez simplement visiter le site Web du CICC https://college-ic.ca/protecting-the-public/find-an-immigration-consultant remplissez leur RCIC nom, numéro d’enregistrement et le nom ou l’emplacement de leur entreprise pour savoir s’ils ont une page de professionnel de l’immigration.

2. Ne pas avoir d’identifiant de messagerie d’entreprise

Assurez-vous que votre consultant dispose d’un identifiant de messagerie valide pour son entreprise, comme xyz@nomentreprise. Et pas un identifiant de messagerie couramment utilisé de Gmail ou Yahoo.

3. Paiement via des applications de chat

Les transactions d’un consultant en immigration certifié seront infaillibles. Les paiements sont principalement communiqués par e-mail et vous recevrez un accusé de réception du paiement. Si la communication des paiements se fait via des applications de chat comme WhatsApp, sans accusé de réception de votre paiement. Alors éloignez-vous de ces consultants.

4. Regardez de plus près le site Web

Méfiez-vous des sites Web frauduleux d’un consultant en fraude. Ils pourraient vous sembler impressionnants et attrayants. Examinez de près, parfois, le nom de domaine peut ne pas être le même que le nom réel de l’entreprise, ils n’ont peut-être pas fourni d’informations de contact et aucune information sur le représentant de l’entreprise. Vérifiez la sécurité du domaine. Il se peut qu’il n’y ait pas de cadenas dans la section URL.

5 . Offres attractives

Ce sont des offres trop belles pour être vraies qui pourraient vous attirer au départ, comme une entrée garantie au Canada avec un emploi bien rémunéré dans un court délai de traitement. La vérité est que seuls les agents d’immigration concernés décideront qui peut entrer au Canada, selon leur demande. Faites très attention à qui vous avez affaire à une fraude. Un consultant en immigration peut vous coûter la tranquillité d’esprit, de l’argent et votre carrière. Faites des recherches appropriées sur les consultants en immigration avant de traiter avec eux. Faites très attention à qui vous avez affaire à une fraude. Un consultant en immigration peut vous coûter la tranquillité d’esprit, de l’argent et votre carrière. Faites des recherches appropriées sur les consultants en immigration avant de traiter avec eux.

Inscription CICC

Un consultant réglementé du CICC suit une formation rigoureuse et doit se qualifier à de nombreux examens avant de pouvoir exercer cette profession en tant que consultant. Le CRIC est évalué à la fois dans sa conduite et dans le respect d’un ensemble de codes de déontologie. Conformément à la loi fédérale, si une personne vivant au Canada ou à l’étranger n’est pas inscrite auprès du CICC, il est alors illégal pour elle d’offrir des services en tant que consultant en immigration et de facturer des frais aux candidats à l’immigration . Une personne qui aspirait à devenir un CRIC enregistré doit d’abord obtenir un diplôme d’études supérieures en immigration et citoyenneté, puis réussir l’examen offert par le CICC. Les autres conditions requises pour se qualifier pour l’examen sont: –

Le candidat doit être âgé d’au moins 18 ans.

Le candidat doit être citoyen canadien, résident permanent ou Indien inscrit (statut) au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Le candidat doit obtenir au moins une note minimale à un test de compétence en anglais/français approuvé par le CICC.

Doit fournir un certificat de police satisfaisant des 6 derniers mois ou plus.

Le candidat doit avoir une bonne formation. Convainquez le greffier par sa conduite honorable et son excellent caractère.

Il ne devrait pas y avoir de faillite non réhabilitée.

Conclusion

Ainsi, une personne enregistrée comme CRIC peut être digne de confiance pour son service de qualité puisque les gouvernements canadien et provinciaux l’ont approuvée.

