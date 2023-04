Jeûne du Ramadan et maladies de l’Appareil Digestif entrevue avec Dr Benhayoun Mohamed Kamal, Hépato gastro-entérologue

Ouardirhi Abdelaziz



Pendant le mois sacré de ramadan, nos habitudes alimentaires et notre rythme de vie sont

modifiés. Cette situation met l’organisme en déphasage total avec ses paramètres d’équilibre

habituels. Les changements dans les habitudes culinaires, le sommeil, les relations sociales et

les horaires de travail peuvent causer des troubles, notamment des troubles digestifs, qui sont

une raison courante de consultations médicales pendant cette période.

Afin de mieux comprendre ce sujet, nous avons rencontré le Docteur Benhayoun Mohamed

Kamal, spécialiste des maladies du foie et de l’appareil digestif, pour éclairer nos lecteurs sur

un certain nombre de questions.

Quelles sont les maladies digestives les plus fréquentes durant le mois de

ramadan ?

De prime abord, on peut séparer les troubles en rapport avec le tube digestif : œsophage,

estomac ou intestins, de ceux en rapport avec le foie.

D’un autre côté, la fréquence de certaines maladies, notamment l’ulcère gastroduodénal et ses

complications hémorragies digestives ou perforation, a nettement diminuée du fait de

l’évolution des traitements et la découverte de cette fameuses bactérie, l’Helicobacter pylori,

et aussi en raison d’un meilleur accès aux soins et la couverture par l’assurance maladie

obligatoire, l’AMO.

Enfin, le respect ou non des bases et des objectifs d’un jeûne correct conditionne l’apparition,

la dégradation ou l’amélioration de certains troubles notamment le reflux gastro-œsophagien

et la dyspepsie.

En effet, Il y’a quelques années, les services des urgences médicales se mettaient en état

d’alerte avec l’arrivée du Ramadan pour faire face à l’afflux de malades en état de choc pour

hémorragie digestive ou perforation compliquant un ulcère gastroduodénal jusque-là

méconnu ou mal traité. Actuellement, l’ulcère gastroduodénal ou ses complications a

pratiquement disparu de nos consultations ou des urgences et les jeunes chirurgiens ne

connaissement plus cette pathologie.

La raison est bien simple. L’acidité de l’estomac est neutralisée par l’alimentation. A défaut de

celle-ci pendant le jeûne, en présence de l’Helicobacter pylori et/ou d’autres facteurs comme

le tabac, l’ulcère apparait et peut se compliquer lorsqu’il est mal ou non traité.

Ainsi, lorsqu’il y a un antécédent d’ulcère ou d’autres facteurs de risque comme le tabac, il est

fortement conseillé d’aller consulter son médecin pour prendre les mesures préventives

nécessaires et adéquates.

Qu’en est-il des autres affections ?

En dehors de la maladie ulcéreuse et ses complications, un certain nombre de troubles

digestifs, étiquetés troubles fonctionnels, peuvent apparaitre ou s’accentuer pendant le

ramadan. Parmi eux le reflux gastro-œsophagien ou remontée de l’acidité de l’estomac vers

l’œsophage et la dyspepsie ou trouble de l’évacuation de l’estomac. Ces troubles fonctionnels

qui se traduisent par des brûlures derrière le sternum, des rôts, éructations et parfois des

nausées, une sensation d’inconfort digestif avec douleur et lourdeur gastrique, peuvent être

améliorés pendant la journée du fait du jeûne, mais se manifestent essentiellement le soir ou

la nuit suite à l’ingestion d’une grande quantité d’aliments en peu de temps et en qualité ne

favorisant pas la bonne digestion, en plus des horaires des repas souvent tardifs et le peu de

sommeil qui sont tous des facteurs de mauvaise digestion et du reflux. Il en découle que la

prévention de ces troubles fonctionnels repose sur une bonne hygiène alimentaire et l’éviction

de ces facteurs de mauvaise digestion.

Que pouvez-vous nous dire au sujet du syndrome de l’intestin irritable ?

Le syndrome de l’intestin irritable, communément appelé aussi colopathie fonctionnelle, est

aussi un trouble fonctionnel dans le sens où il n’y a pas d’atteinte organique de l’intestin. Ce

syndrome est fréquent pendant le ramadan pour les mêmes raisons précédemment décrites. Il

est fait d’un ensemble de manifestations à type de douleurs ou d’endolorissement de

l’abdomen, de ballonnement ou distension de l’abdomen souvent soulagés par l’émission de

gaz, de troubles du transit à type de constipation ou de diarrhée. Bien évidemment le caractère

fonctionnel ne peut être retenu que lorsque toute cause organique est éliminée par l’absence

de signes suspects comme un amaigrissement, un saignement ou une anémie. D’où l’intérêt

encore une fois de consulter le médecin pour éviter les erreurs d’appréciation.

Le jeûne avec moins de boissons hydriques entraine souvent une constipation ou l’aggrave

lorsqu’elle est préexistante. Cette constipation est souvent à l’origine de douleurs et de

saignement au niveau de la région anale en rapport avec une fissure anale. D’où l’intérêt de

boire suffisamment après la rupture du jeûne.

Et s’agissant des maladies du foie ?

En ce qui concerne les maladies du foie, qu’il s’agisse de cirrhoses, d’hépatites chroniques

virales B ou C, pour ne citer que ces causes fréquemment rencontrées. Il faut distinguer deux

situations : lorsque la maladie du foie est stable et parfaitement contrôlée, cette situation est

parfaitement compatible avec le jeûne qui ne retentit aucunement sur leur évolution. En

revanche, lorsque la maladie du foie est « décompensée » c’est-à-dire avec des complications

ou sous traitements particuliers, la décision de jeûner ou pas revient au médecin qui connait

mieux l’histoire médicale et l’état précis de son patient.

Permettez-moi de vous remercier pour cet entretien et de conclure en disant que le jeûne est

une opportunité réelle pour prendre soin de sa santé, en adoptant de bonnes mesures

d’hygiène alimentaire, physique et sociale. Une alimentation équilibrée en quantité et en

qualité, riche en fibres, avec de boissons hydriques suffisantes, une activité physique contrôlée,

en évitant les veillées nocturnes inutiles, et une consultation de son médecin traitant pour tout

conseil ou au moindre doute car « vaut mieux prévenir que guérir ».

Nous tenons à remercier le Docteur Benhayoun Mohamed Kamal qui a bien

voulu répondre à nos questionsé

Source : Publié dans Albayane