Rencontre à la Villa des arts avec l’écrivaine Souad Jamaï

Une rencontre lecture avec l’écrivaine et cardiologue Souad Jamaï avait été organisée, l’année dernière à la Villa des arts de Rabat, avec la participation de la troupe de théâtre “Le K-Barré des médecins”. Initié par la Fondation Al Mada et modéré par Meryem Fassi Fihri, ce rendez-vous artistique se voulait une rétrospective du parcours artistique de l’écrivaine, notamment via un abrégé de ses trois romans et des collectifs dans lesquels elle a collaboré ainsi qu’un accent sur son penchant théâtral.



Dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine “M24” à l’issue de cette rencontre, Mme Jamaï avait indiqué qu’il ne s’agissait pas seulement d’une présentation de ses trois romans, mais aussi et surtout de la version théâtrale d’un Toubib dans la ville, son premier opus paru en 2016.

C’était aussi l’occasion “de mettre en avant tous ces comédiens médecins qui ont joué le jeu et monté sur scène pour faire rire les patients, changer leur travail habituel et critiquer le monde médical et la schizophrénie sociale à travers la salle d’attente du cabinet du médecin”. “On a présenté le livre mais on a aussi beaucoup ri”, s’est-elle réjouie, ajoutant que les comédiens qui se sont mis en scène “nous ont fait partager 15 minutes de théâtre en souvenir du cabaret des médecins.

Hormis les extraits excellemment joués par les comédiens du spectacle “Le K-Barré”, la soirée a été marquée par l’explication par l’auteure de certains chapitres de ses trois romans, notamment le dernier: “Le serment du dernier messager”, dont le style, dystopique en l’occurrence, est différent de celui de ses deux premiers livres. Sur la raison de ce choix stylistique, Mme Jamaï a confié “qu’elle préfère prévoir et prédire le futur plutôt que de se référer à l’histoire pour écrire”. Quant à son thème principal, la romancière a relevé qu’il est question de la médecine sous influence face au libre arbitre du médecin.

Interrogée sur l’idée du “K-Barré des médecins”, Mme Jamaï avait répondu qu’elle est venue de la volonté de monter un spectacle où chaque médecin, cardiologue ou non, s’approprie un rôle. “L’idée vient aussi du besoin de légitimité”, a-t-elle ajouté, soulignant que cette expérience théâtrale “nous a changés parce qu’on est sortis du carcan médical”. L’écrivaine cardiologue avait révélé à la fin de cette rencontre la sortie prochaine en bande dessinée d’un Toubib dans la ville avec la collaboration du bédéiste Yassine Hejjami.



Source : La libre.ma