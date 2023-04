Les 9 préjugés sur les célibataires au Maroc qu’on n’en peut plus d’entendre

Nombreux sont les préjugés sur les femmes (et les hommes mais c’est moins répandu) qui décident d’être célibataires. Un choix de vie que l’entourage et la société ne valident pas, jugent. Voici 9 préjugés sur les femmes célibataires.

1.La célibataire est trop exigeante

« Bghiti tssan3Ih », « Ce n’est pas un homme que tu veux mais un robot! »…Des phrases que l’on entend à longueur de journée. « Mes amies et ma famille me reprochent de ne pas me « contenter » de n’importe qui. Pourquoi je me contenterai de quelqu’un qui ne rendra pas ma vie meilleure qu’elle n’est? » confie Sarah, 32 ans qui a choisi une vie professionnelle des plus épanouies. « S’il ne m’apporte pas un plus, je n’en veux pas. Vaut mieux être seule que mal accompagnée ».

2. La célibataire est une fêtarde irresponsable

« On m’imagine tous les soirs, sortir faire la fête à pas d’heures sous prétexte que je n’ai pas d’enfants ni de maris » confie Leila, 41 ans qui avoue se coucher tôt tous les soirs et avoir une vie saine et équilibrée. « Je fais attention à mon alimentation, je fais du sport, je ne sors presque jamais, je préfère avoir des amis à la maison, je suis la baby-sitter attitrée des enfants de mes amies et de mes neveux. Etre célibataire ne veut pas nécessairement dire être irresponsable. Je pense que c’est une rumeur qu’ont lancée les femmes mariées pour se protéger de nous » s’amuse Leila.

3.La célibataire est désespérée

« Messkina, tu verras, tu vas trouver quelqu’un » est une phrase qui a marqué Sanaa, cadre supérieure, lors d’une réunion avec sa DRH qui s’est rendue compte qu’elle était célibataire à 35 ans. « J’ai vu l’horreur sur son visage, elle avait vraiment pitié de moi. Normal, elle, qui a 40 ans, est déjà mère de 3 ans, mariée à tout juste 25 ans » confie Sanaa qui en a entendu des vertes et des pas mûres. « Les femmes sont dures entre elles, ce sont les plus injustes. Etre célibataire est vraiment un choix, je suis vraiment épanouie dans ma vie, et qui sait, peut-être beaucoup plus heureuse que la femme que j’avais en face de moi ».

4. La célibataire est aigrie parce qu’elle a été trop souvent déçue

« Je n’ai jamais vraiment été en couple, je ne peux pas être déçue! » explique Amina, 39 ans, musicienne. « J’attend le bon, celui qui acceptera mon métier et ne me poussera pas à être femme au foyer. C’est peut être cliché mais c’est vrai. Combien d’hommes ont insinué que mon métier n’était pas compatible avec une vie d’épouse et de mère » confie-t-elle. Persuadée qu’elle peut allier métier, passion et vie de famille, elle déclare. « Je suis de nature positive, je ne suis pas aigrie , j’aime ma vie et je ne la changerai que pour mieux. Jamais moins bien ».

5.La célibataire a besoin qu’on lui présente quelqu’un…

« Quelle horreur, je suis à un âge où tout mon entourage n’a qu’une envie, me voir caser. Il y a même des stratégies qui se trament derrière mon dos. Mes amis sont géniaux mais je ne veux vraiment pas une rencontre comme ça ! C’est un tue l’amour ». Rajaa en rit mais elle trouve ceci souvent triste. La plupart de ses amies d’enfance sont mariées voire mères et elles ne comprennent pas pourquoi leur amie est seule. « Elles veulent me caser à tout prix, j’ai même eu le droit à un mec de 60 ans, divorcé qui trouvait que mon métier ne servait à rien. Ca commençait bien » s’amuse la chargée de production dans l’audiovisuelle… ».

6. La célibataire est lesbienne

« J’aimerai bien l’être mais comment expliquer que je n’ai toujours pas une femme dans ma vie aussi ? » explique Zineb, 42 ans, qui a le droit à cette remarque souvent. « J’aime les hommes, on me voit avec des hommes. Parfois trop. Et on arrive à expliquer mon célibat par l’homosexualité. Je suis une femme libre dans ma tête. Si j’étais homo, tout le monde le saurait ! Je ne le cacherai pas » confie la wonder woman qui travaille dans le milieu de la pub depuis plus de 15 ans.

7. La célibataire a un problème

« C’est quoi son problème ? Elle est belle, intelligente, mince »… Oui le mot mince et bien foutue rentre dans cette catégorie. Parce qu’être célibataire veut forcément dire ne pas plaire ou être laide. « Personne ne veut d’elle ». Nadia est très belle pourtant, tout le monde le lui dit, elle plait aux hommes, a été mannequin et maintenant est influenceuse et travaille pour le milieu de la mode. « Je fais encore des campagnes de pub, on m’appelle pour mon physique, donc non, je ne suis pas célibataire parce que je suis moche ». Elle en rit mais souvent ça la rend triste. « Les gens sont vraiment injustes. Cela n’a rien à voir avec notre physique. Qu’on nous laisse tranquille un peu. Si je suis belle et célibataire, c’est que je dois être folle ou psychopathe selon certains. N’importe quoi ».

8. La célibataire n’a rien d’autre à faire…

« Je dois toujours me plier en 4 pour tout le monde vu que je n’ai pas de mari ni d’enfants » confie Asmaa, 39 ans, chargée de projet évènementiel. « Pour ma famille, mes amis, je suis celle qui doit s’occuper des gosses des autres, me rendre disponible parce que les autres sont trop occupées ».

9. La célibataire restera toujours célibataire…

« Nari, 38 ans, tu ne trouveras jamais quelqu’un ». Radia a entendu cette phrase et ça lui brisait le coeur. « Je savais que mon homme m’attendait quelque part, qu’il arrivait et tous les jours on me décourageait. J’y croyais pourtant » confie l’architecte qui a choisi ses études, sa carrière et qui a voulu trouver l’amour surtout. « C’est chose faite. A 40 ans, il y a 2 ans, je rencontre l’homme de ma vie. J’ai bien fais d’attendre ! ». Ils se sont mariés cette année en comité restreint à cause du COVID pour celer leur amour. »J’ai eu raison d’attendre. Tellement raison ».