YAZAMI LE TSUNAMI : BILAN MITIGÉ ET MEPRIS DE LA COMMUNAUTÉ

Au nom d’une communauté traînée dans la boue, et déniée de son droit à la citoyenneté, luttons ensemble et maintenant, pour une nouvelle éthique politique, contre la légitimation d’un enrichissement illicite indécent, contre une impunité institutionnalisée, et contre des droits de citoyenneté bafoués.

Du point de vue de la démocratie et de la justice sociale, la participation des MRE à la vie publique marocaine n’est rien d’autre que leur appartenance à ce cher pays et dont la contribution à la prospérité économique du Maroc n’est plus à démontrer.

La problématique de vote et de citoyenneté se pose donc pour nous : la citoyenneté nous a été déniée et le CCME de YAZAMI n’ont pas su ou voulu lever cette injustice faite aux MRE . Cette privation de l’exercice des droits politiques est injustifiable. La communauté marocaine à l’étranger ne restera pas passive et fera tout pour faire triompher les principes d’égalité et de justice.

Les changements que connaît le Maroc en matière de développement économique et dans le domaine des libertés publiques nous impose de défendre nos droits les plus élémentaires. L’ère des atteintes systématiques aux libertés les plus fondamentales est révolue, aujourd’hui, nous pouvons user dignement de notre droit d’expression et que pour atteindre ces objectifs, nous n’avons pas à lutter contre une oligarchie seulement, nous devons combattre la tyrannie du dogmatisme imposé par YAZAMI sensé présenté un avis sur la participation politique des MRE.

Notre communauté qui traverse l’une des heures les plus graves de son histoire, n’a que faire de querelles byzantines qui nous éloignent de l’essentiel : d’abord de se battre pour une citoyenneté pleine et ensuite de l’arracher des mains ensanglantées et inexpertes qui le plongent chaque jour davantage dans un chaos dont nul ne peut calculer les conséquences sur les générations présentes et futures: Refuser à une partie des citoyens, en l’occurrence les MRE, l’exercice de leur droit constitutionnel, vote et éligibilité, au motif qu’ils vivent en dehors du territoire national reviendrait à vider de son sens la notion même de citoyenneté marocaine. Le droit d’être éligible, est indissociable de celui d’être électeur. Cette indivisibilité est fondamentale.

Consciemment ou inconsciemment, notre silence permet aux prédateurs que sont YAZAMI et ses minables courtisans de défendre cette posture qui relève de l’obstruction systématique.

YAZAMI et tous les courtisans qui grouillent et grenouillent autour de lui , pour maintenir leurs privilèges nous manipulent, nous mentent et pillent sans état d’âme les ressources d’un CCME très attendu, qui devrait remplir ses principales missions dans l’intérêt des MRE et du Maroc.

Citoyenneté pleine et participation institutionnelle au Maroc

Notre ami prodige ne s’arrête pas en si bon chemin ; il continue d’étaler ses « prouesses » : « les marocains du monde ne sont pas murs pour avoir des circonscriptions à l’étranger » tel est l’avis présenté au Roi du Maroc rédigé par Mr BERDOUZI avant sa mort sans l’Avis des membres du CCME : Le mépris,

stade suprême de l’irresponsabilité.

Continuons d’accompagner notre Zeus national dans ses lubies et ses résultats fantaisistes. Il raconte donc des contrevérités sur la participation politique des marocains du monde: Que valent donc les cinq articles dans la nouvelle constitution brandis par YAZAMI et ses jacasseurs si les marocains du Mondes ne voteront pas et ne seront éligibles ? Évidemment pas un sou. YAZAMI montre les symptômes de la grippe à bière. Ce ne sont pas les déclarations maladroites qui lui manquent, c’est un professionnel de la provocation. Il passe tout sont temps à faire des sorties de route, Il part souvent littéralement en sucette. A chaque moment, il s’enfonce et continue à ronronner avec un bilan élogieux couché sur papier glacé à grand renfort de photos et de nombrilisme, avec une communauté qui va continuer à vieillir et à diminuer.

Son ami de toujours Mr Kamal JENDOUBI président de l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) a organisé le premier scrutin libre de Tunisie. Kamal a refusé le poste d’ambassadeur, puis le ministère des affaires sociales que lui propose le gouvernement provisoire. Il s’imbibe de cette nouvelle Tunisie, réapprend sa géographie. YAZAMI, ex crève la faim, fait tout pour cumuler les postes.

JENDOUBI a su convaincre le gouvernement tunisien provisoire et les partis politiques de la participation de tunisiens du monde. Sur les 217 membres que comptera la future Assemblée constituante, 18 représentants seront élus par les Tunisiens résidant à l’étranger. Dans l’ensemble, il est important de remarquer que les Tunisiens de l’étranger sont une priorité des différents programmes des partis politiques tunisiens. D’ailleurs le gouvernement tunisien a fait pression sur plusieurs pays comme le canada pour permettre d’ouvrir des circonscriptions dans les pays d’accueil. JENDOUBI et ses compatriotes ont relevé le défi : Bravo ya si Kamal : le “triomphe” de la démocratie. Notre YAZAMI à nous, prétend que les marocains de l’étranger sont immatures.

Pour avoir un poste, faut-il savoir se faire caméléon, avoir l’ingéniosité de pouvoir retourner sa veste en fonction des situations ? Cela semble être la règle de YAZAMI et ses amis. YAZAMI a eu le mérite de mettre à nu cette tortuosité dont les principes ne sont régis que par leurs intérêts du moment.

Il y a quelque chose d’obscène dans cette obstination butée qu’ont nous dit de vouloir encore s’autoproclamer grands acteurs d’une petite histoire éternellement réécrite. Sur les sentiers de l’abîme, la rhétorique est la même, la sémantique globale identique, celle du large abandon de tout principe de tenue ou d’exigence morale, et les mêmes petits rôles resservis avec plus d’effets de manche, et déclarations d’intention.

Ils font semblant de partir, mais ubiquitaires ne font que changer de masque à l’occasion de l’évolution des rapports dans les conseils. Ce qui change finalement ce sont le faciès et le nom du régent.

Le CCME avec YAZAMI a atteint le degré zéro de la défense de l’intérêt des marocains à l’étranger, et a nié le respect de la citoyenneté, et est devenu le comble de la perversion en tous genres, les membres ne savent plus faire que semblant, ils sont devenus des nombrilistes, en voulant regarder devant sans ……..

YAZAMI est en rupture de ban avec le « droit » la « démocratie » et la transparence. Si Les MRE sont en droit de s’interroger sur leurs exclusions des élections. L’un des traits saillants qui caractérisent cette structure « CNDH », est le choix des amis de YAZAMI

Le défunt CCME

Il est vrai que le CCME est déjà cliniquement mort. YAZAMI donne encore l’impression que le CCME existe, Il s’adosse à la futilité, dont il est en train de pomper toutes les ressources, en vue de mettre le CCME à plat.

Quand YAZAMI partira (encore faut-il que cela se produise), son camp se trouvera dans la même situation qu’une équipe de football, dont le meilleur joueur a été suspendu, et qui doit néanmoins disputer une finale décisive ! que feront ses acolytes après YAZAMI dans un CCME qui n’a pas gardé un œil attentif sur l’état de l’opinion, les mouvements d’humeur au sein de la société des Marocains du Monde, Sans oublier la réprobation générale contre les tripatouillages constitutionnels, l’impunité et le système patrimonial à tendance dynastique ! Le CCME n’a jamais vraiment fonctionné comme il aurait dû le faire. C’est parce que le CCME n’a jamais vraiment fonctionné comme un conseil, mais comme le Parti Bachar al ASSAD en Syrie, qu’il se trouve dans une impasse existentielle.

Le CCME devait consacrer une partie de sa mission aux renforcements des politiques migratoires, avec l’émergence de valeurs démocratiques nouvelles.

Or à quoi sont parvenus les MRE? A rien. Ils sont restés « planté là » ; toujours au degré zéro des problèmes. Ils sont toujours confrontés aux problèmes de rapatriement de dépouille, les problèmes de la retraite, la sécurité sociale.

Nous sommes très nombreux à nous interroger sur le devenir de cette institution constitutionalisée mais très décriée, qui a largement failli à ses missions originelles tout en engloutissant l’essentiel des budgets alloués à notre communauté.

Hassan SNOUSSI