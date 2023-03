Liste des membres des jurys qui décerneront les prix du 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique présenté par Québecor du 20 au 30 avril

Montréal, le 30 mars 2023. Des personnalités reconnues du milieu culturel et de l’industrie cinématographique composent les jurys qui décerneront les prix du 39e Festival international Vues d’Afrique présenté par Québecor.

Pour la sélection Internationale de fiction :

Bernard Foucher travaille de puis plus de 40 ans en coopération internationale, principalement en Afrique francophone et Haïti. Il a également collaboré avec Vues d’Afrique lors de la première semaine du Cinéma québécois à Ouagadougou en 1986, puis pour la tournée de formation de jeunes cinéastes africain-e-s au Burkina Faso en 2010. Danielle Kouhio Depri est une jeune professionnelle en santé publique dont les travaux se penchent principalement sur le droit d’accès aux services sociaux et de santé pour les personnes migrantes sans assurance maladie RAMQ et sans statut. Elle est coordonnatrice générale et codirectrice artistique du Festival international de film ethnographique au Québec – Ville de Montréal. Marie Ange Barbancourt, productrice, cinéaste, actrice, femme de savoir et première Noire à la télévision francophone au Québec, a à son actif des documents télévisuels, longs métrages de fiction, documentaires. Elle a été marraine du 25e festival Vues d’Afrique.

Ce jury décernera les prix du long et court ou moyen métrage remis par l’Organisation internationale de la Francophonie, ceux de la meilleure actrice et du meilleur acteur offerts par le Centre culturel marocain de Montréal avec un portrait des lauréats à paraître dans le Maghreb observateur. Il décernera également le Prix Music Beer à la meilleure musique de film.

Pour la sélection internationale documentaire :

Cindy Jobin est comédienne, écrivaine publiée à Paris et documentariste. Entre le militantisme pour les droits des adoptés à l’international et sa passion pour l’art moderne et le 7e art, elle est invitée régulièrement dans les émissions radio pour discuter des enjeux sur l’adoption internationale. Coumba Ngom est entrepreneure depuis 16 ans dans le domaine hôtelier. Elle est commissaire ad hoc à l’Office de consultation publique de Montréal, préside l’organisme Table ronde de Saint-Léonard qui œuvre dans la sécurité alimentaire et anime son émission de radio Xtraordinaire dans lequel elle lève le tabou sur l’échec. Pierre-Gérald Jean œuvre depuis plus de 27 ans en éducation et en planification, organisation et gestion de grands évènements. Il a été à tour de rôle président fondateur et directeur des festivals ‘« Les Fêtes Créoles Internationales de Montréal » et « Les Créolofolies de Montréal ».

Ce jury décernera les prix du long métrage et court ou moyen métrage remis par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

Pour la sélection Regards sur la relève :

Fabrice Jean réalise à 16 ans Passages, son deuxième court métrage qui obtient le prix de la meilleure réalisation au FESTIFILM de 2019. Kaldjob Esther est adjointe exécutive du chef des affaires juridiques et relations gouvernementales chez Air Transat.Elle manifeste un intérêt particulier pour l’immigration des Camerounais au Canada et l’importance de l’encadrement des nouveaux arrivants. Yann Jr. Kieffoloh est un cinéaste autodidacte. Après avoir produit et réalisé son premier long métrage basé sur la mythologie de l’Afrique de l’Ouest, il souhaitait continuer ce voyage pour créer davantage de contenus produits sur le sol Africain. De 2019 à 2022, Yann produit, réalise et travaille au sein de maintes productions en Côte d’Ivoire.

Ce jury décernera son prix remis par L’arbre du voyageur services d’insertion et d’intégration des Antillais du Canada choisi parmi les films identifiés dans les sélections de fictions et documentaires.

Pour la sélection séries web et TV et films d’animation :

Patrick Badianjile estassistant réalisateur pour l’un des grands réalisateurs du Congo, Dieudonné Ngangura Mweze (2004-2007). En 2013, son court métrage 86 400 est au FESPACO. En 2021, son long métrage Nzela Nzela obtient plusieurs prix dont ceux du meilleur film international à l’International Black and Diversity Film Festival de Toronto et meilleur film au Congo Films Awards de Kinshasa. Khalid Boutannoura est animateur d’une émission de télévision présentant des personnalités et des communautés du Canada. Il porte un grand intérêt pour le « storytelling », le cinéma de la réalité, le divertissement, le contenu inspirant qui valorise les

communautés et apporte de la valeur à la société. Muriel Gnimadi, diététiste, nutritionniste, est diplômée de l’Université de Montréal. Sensible aux réalités d’intégration des nouveaux arrivants, elle offre des services d’accompagnement aux personnes des communautés culturelles issues d’une immigration récente à se reconnecter à leur alimentation culturelle.

Ce jury décernera ses prix remis par le Regroupement des Sénégalais du Canada.

Pour la sélection Regards d’ici :

Kashimoto Mpinga est directeur au département des projets majeurs d’infrastructure de l’Université de Montréal. Il dirige la réalisation de la phase 2 du complexe des sciences du Campus MIL. Il a dirigé plusieurs grands projets d’infrastructure, aux Aéroports de Montréal, à l’École de technologie supérieure, en Guinée équatoriale et dans quelques pays d’Afrique. Touche à tout et autodidacte, Lu-Sergei est producteur d’une websérie de fiction, chroniqueur pour la radio et planche aussi sur des projets d’écriture, notamment un roman et un recueil de nouvelles. Virginie-Sankara Cantin-Diarra est une jeune experte des médias numériques spécialisée dans les enjeux d’équité, d’inclusion et d’intersectionnalité. Son parcours diversifié l’a amenée à travailler dans le domaine culturel avant d’opérer dans le commerce international à la Chambre de commerce France-Canada à Paris, puis au Réseau des entrepreneurs et professionnels africains à son retour au Canada.

Ce jury décernera son prix remis par les Studios MELS.

Pour la sélection Développement durable :

Léo Denis Carpentier est le fondateur du premier festival francophone de films sur l’environnement en Amérique, dont il assure la direction générale et la programmation. Réalisateur et producteur, il dirige maintenant rendezvousculturels.ca. En 2020, il entreprend la production et la réalisation d’une série de courts métrages de fiction sur la maltraitance d’aînés inspirés d’histoires vécues et qui se concluent par des solutions authentiques présentées de façon ludique. Louise Brouillet œuvre dans l’enseignement universitaire. Comme accompagnatrice de stagiaires africains en journalisme pour l’Institut international des communications, elle tisse des liens avec de futurs communicateurs de la francophonie africaine. Elle participe aux rencontres de spécialistes en environnement en prévision du Sommet des grandes villes du monde tenu à Montréal du 15 au 17 octobre 1991. Elle fait des reportages avec des artistes et créateurs issus de la diversité pour la revue interculturelle Humanitas et enseigne en francisation pour le MIFI. Pr. Kadiatou Diallo a été enseignante depuis 1972, comme coordonnatrice des chaires en aménagement du territoire, développement du tourisme et de l’hôtellerie, cartographie et télédétection. Retraitée depuis 2020, elle coordonne un projet de recherche scientifique en collaboration avec cinq universités canadiennes, une française et sept universités de l’Afrique de l’Ouest sur les entreprises minières canadiennes en Afrique de l’Ouest pour une formation en vue de transformer leurs pratiques.

Ce jury remettra son prix remis par Smith Vigeant architectes parmi 11 films du festival identifiés.

Pour la sélection Droits de la personne :

Hilmi Quraishi est un technovateur, un entrepreneur social, un technologue en éducation et le PDG de ZMQ Global, une organisation mondiale de « technologie pour le développement ». Avec le progrmame Fenêtre sur le Québec, il travaille avec les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) pour résoudre leurs problèmes liés aux iniquités induites par le racisme et la discrimination. Patsy Faublas, doctorante en psychologie, souhaite se spécialiser en psychologie ethnoculturelle afin d’être mieux équipée pour contribuer aux mieux-être de la communauté noire vivant au Canada. Auteure et productrice de théâtre, elle fonde en 2020 les Productions Nü’bien, une maison de production d’art dédiée à la promotion de la culture afro-caribéenne. Sabine Monpierre est agente d’éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle cumule 15 ans d’expérience professionnelle en milieu communautaire, principalement partagées entre l’intégration et l’insertion professionnelles des personnes issues d’une immigration récente. Elle participe à la sensibilisation de la population du Québec aux droits de la personne en développant des outils, en faisant la promotion et la vulgarisation des droits contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne et en habilitant le public à faire valoir ses droits. Elle se spécialise dans les enjeux touchant le racisme, le profilage discriminatoire et la discrimination en matière de logement.

Ce jury décernera son prix remis par le CIDIHCA parmi 14 film du festival identifiés.

Le dévoilement de la programmation du 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique a eu lieu le 28 mars prochain lors d’une conférence de presse.

