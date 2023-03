Facture de plus de 11000$ pour un accouchement pour une famille originaire du Maroc

Une famille originaire du Maroc a reçu une facture de plus de 11 000 $ pour les soins médicaux que leur enfant a reçus au Québec. Cette situation est probablement due au fait que la famille n’avait pas souscrit une assurance maladie privée pour leur enfant avant de venir au Québec.

Les visiteurs étrangers et les travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Québec doivent souscrire une assurance maladie privée pour être couverts en cas de maladie ou d’accident. Cette assurance doit couvrir les frais de soins médicaux d’urgence et hospitaliers, ainsi que les frais de transport médical d’urgence. Si une personne n’a pas souscrit une telle assurance et nécessite des soins médicaux, elle sera responsable de payer les frais associés.

Dans le cas de la famille en question, leur enfant a nécessité des soins médicaux, probablement de nature urgente ou hospitalière, et ils n’avaient pas souscrit une assurance maladie privée avant leur arrivée au Québec. Par conséquent, ils ont été tenus responsables de payer les frais associés à ces soins, ce qui a entraîné une facture de plus de 11 000 $.

Tendance

Six mois d’attente pour une carte de RP

Il est important de noter que les coûts des soins médicaux peuvent varier considérablement en fonction de la nature des soins, de la durée du séjour à l’hôpital et d’autres facteurs. Par conséquent, il est fortement recommandé que les visiteurs étrangers et les travailleurs étrangers temporaires souscrivent une assurance maladie privée avant leur arrivée au Québec pour éviter des factures médicales élevées et potentiellement imprévues.

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) est une organisation gouvernementale qui a pour mission d’administrer le régime public d’assurance maladie au Québec. Elle est responsable de l’application des lois et règlements qui régissent le régime public d’assurance maladie, y compris la Loi sur l’assurance maladie.

Le régime public d’assurance maladie du Québec couvre les frais de soins médicaux de base pour les résidents du Québec. Toutefois, les personnes qui visitent le Québec ou y résident temporairement, telles que les visiteurs étrangers et les travailleurs étrangers temporaires, ne sont pas automatiquement couvertes par ce régime.

Selon un article récent de Radio-Canada, les visiteurs étrangers et les travailleurs étrangers temporaires qui se rendent au Québec doivent souscrire une assurance maladie privée pour être couverts en cas de maladie ou d’accident. Cette assurance doit couvrir les frais de soins médicaux d’urgence et hospitaliers, ainsi que les frais de transport médical d’urgence.

La RAMQ offre cependant une couverture de soins médicaux d’urgence limitée aux visiteurs étrangers et aux travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent au Québec pour une période de moins de trois mois. Cette couverture comprend les soins médicaux d’urgence nécessaires pour maintenir la vie et la santé, ainsi que les soins médicaux d’urgence nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de santé.

Les visiteurs étrangers et les travailleurs étrangers temporaires qui séjournent au Québec pour une période de plus de trois mois doivent souscrire une assurance maladie privée pour être couverts en cas de maladie ou d’accident. Cette assurance doit couvrir les frais de soins médicaux d’urgence et hospitaliers, ainsi que les frais de transport médical d’urgence.

La RAMQ ne couvre pas les frais de soins dentaires, les frais de soins optométriques, les frais de soins de chiropratique, les frais de soins de physiothérapie, les frais de médicaments sur ordonnance et les frais de soins de santé alternatifs. Les visiteurs étrangers et les travailleurs étrangers temporaires qui souhaitent bénéficier de ces types de soins doivent souscrire une assurance maladie privée qui couvre ces frais.

En conclusion, la RAMQ est l’organisme responsable de l’administration du régime public d’assurance maladie au Québec. Les visiteurs étrangers et les travailleurs étrangers temporaires qui se rendent au Québec doivent souscrire une assurance maladie privée pour être couverts en cas de maladie ou d’accident. La RAMQ offre une couverture de soins médicaux d’urgence limitée aux visiteurs étrangers et aux travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent au Québec pour une période de moins de trois mois, mais les personnes qui séjournent au Québec pour une période de plus de trois mois doivent souscrire une assurance maladie privée pour être couvertes.

Source : L’immigrant