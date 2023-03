Les Marocains appellent au boycott de Lacoste pour une carte sans le Sahara

La célèbre marque française Lacoste est depuis quelques jours, cible de boycott après le lancement de sa dernière collection affichant une carte tronquée du Maroc.

KAWTAR FIRDAOUS

LES INTERNAUTES MAROCAINS ONT APPELÉ AU BOYCOTT DE LACOSTE ET EXIGÉ LE RETRAIT DU T-SHIRT ET DES EXCUSES OFFICIELLES.

L’entreprise française Lacoste, spécialisée dans la confection de prêt-à-porter masculin et féminin, est au cœur d’une campagne digitale, depuis une semaine, appelant à son boycott. Outrés, plusieurs internautes se disent scandalisés et appellent même à la «fermeture» des magasins de l’enseigne au Maroc.

Et c’est précisément le lancement de la collection été 2023 de la marque, qui a enflammé la toile. On y voit une photo montrant un polo, sur lequel une carte présente le Maroc sans son Sahara. La photo, devenue virale sur les réseaux sociaux, a immédiatement provoqué la colère des citoyens marocains qui n’ont pas hésité à réagir. « Scandaleux ! Lacoste doit retirer ce polo insultant et présenter des excuses immédiates au Maroc. Le mépris de l’intégrité territoriale est inacceptable », peut-on lire sur un post.

La campagne de boycott des produits de la marque au crocodile est alors lancée, à travers un hashtag, alors que de nombreux internautes ont exigé que l’entreprise retire le T-shirt en question et rectifie la carte.

Certains ont aussi rappelé les différends diplomatiques entre le Maroc et la France pour pointer une «intention délibérée de la part» de la marque française.