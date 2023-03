MO/Majda Chraibi : Chaque femme est un être rêveur par nature.

Majda Chraibi Artiste Plasticienne

• La femme a longtemps été associée dans le discours sociétal à un corps, à une entité dépendante, ou à une personne dont les droits sont bafoués. Mais quelle est la véritable nature de la femme ?

• Sa définition a été déjà donnée par le Prophète Sidna Mohamed (Paix et Salut sur lui) dans son hadith connu en parlant des femmes رفقا بالقوارير , et qui veut littéralement dire « Soyez bienveillants avec les flacons de verre ». Je me suis, ainsi, tout naturellement inspirée de la plus juste des définitions qui puisse exister et cela m’a poussé à m’interroger sur les caractéristiques communes qu’il pourrait y avoir entre une femme et un flacon de verre…

Exposition au centre culturel Anfa

• Tout d’abord, la matière « verre » (du flacon) est réputée pour sa fragilité et sa facilité à être brisée, cela renvoie au fait qu’une femme, de par sa sensibilité, est susceptible d’être facilement brisée et blessée aussi bien physiquement qu’émotionnellement. Sauf que le verre brisé devient tranchant et est presque impossible à recoller à l’identique…

• D’un autre côté, si je mets l’accent sur la forme du flacon en verre, il apparaît que c’est un contenant qui peut contenir, mais qui ne peut être rempli qu’à hauteur de son propre volume. Si on fait la correspondance avec la femme, la femme « contient » la vie qu’elle porte en elle (les enfants), les rêves, les émotions et la vie entière car elle représente le lieu de « fabrication » de l’être humain. Elle passe donc par des états de faiblesse physiques et psychiques qu’il faut protéger avec bienveillance. Sa partie prédominante étant émotionnelle et relationnelle, elle a pour nature de contenir moralement les autres.

• Et donc si ce contenant est brisé, alors le contenu qu’elle porte peut dépérir.

أحلام معلقة مع وقف التنفيذ

Parti artistique :

*Chaque femme est un être rêveur par nature.

Les rêves sont tout aussi multiples que variés. C’est ainsi qu’elle rêve de vie, stabilité, de paix, d’amour, de sécurité, de beauté, de féminité, de réussite, d’indépendance, de valeur, de science, de remerciement, de courage, de futur, de pouvoir décider et choisir, de liberté, de respect…

*Mais ces rêves ne sont pas toujours tous atteints, certains restant même à l’état d’attente, ou en sursis.

Héritage émotionnel

Parti artistique :

*Chaque société a ses propres conceptions et croyances concernant la femme. Et ces dernières sont véhiculées en héritage de génération en génération pour être intégrées dans l’inconscient collectif dans le but de les perpétuer et de les maintenir. Elles deviennent, ainsi, solidement ancrées dans la société et il devient difficile de s’en défaire …

*Mon travail s’intéresse plus particulièrement à l’héritage émotionnel qui est perpétué de génération en génération de femmes. Il a été scientifiquement prouvé que tout héritage émotionnel est aussi réel que l’héritage physique. Il est donc possible de porter tous les poids émotionnels des ancêtres. La femme ayant pour partie prédominante l’émotionnel et le relationnel et pour parti secondaire le matériel, elle est plus particulièrement concernée par cet héritage immatériel.

*Elle doit porter tout l’héritage des émotions de ses ascendantes, les identifier, les gérer, les nettoyer et se libérer de toute négativité, toxicité, malveillance…

*Chaque génération de femme doit pouvoir se libérer des croyances limitantes et toxiques des générations précédentes.

Pareilles mais uniques/ رفقا بالقوارير

même case, on croit qu’elles

*Chacune des réalités vécues participe à façonner ces femmes, certaines permettent l’épanouissement de ce « contenant » alors que d’autres peuvent altérer son intégrité.

Je propose 5 Images de vie de femmes dans 5 contenants pareils mais à contenus uniques.