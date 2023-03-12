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كثيرة هي شواطئ المغرب التي تستقر برمالها تلك الحبيبات البلاستيكية وخاصة شواطئ المدن

12 mars 2023
Maghreb Observateur
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لشرح الأمر بالتفصيل يحتاج المرء لكمية كبيرة من التعابير والكلمات. ولكن سأختزلها بما يلي..
هذه في الصورة هي حبيبات صغيرة للبلاستيك وتبدو أنها مختلفة الألوان.
هذا البلاستك هو نتاج لنفايات السفن الكبرى التي ترميه وسط البحر لتكون النتيجة هذا المنظر على طول أمتار من شاطئ المحمدية.

Vues d'Afrique


كثيرة هي شواطئ المغرب التي تستقر برمالها تلك الحبيبات البلاستيكية وخاصة شواطئ المدن التي تتواجد بها كبرى مراسي سفن الشحن والتجارة. الأمر الخطير هو أن أغلب الأحياء البحرية تتغذى على تلك الحبيبات البلاستيكية، ونعلم جميعًا كمية ضرر مادة البلاستيك على كل الاحياء فوق الأرض.
قلت أن الكلام مختصر لأن هناك المزيد فيما يتعلق بكيفية تخلص تلك السفن من بقاياها ومدى قانونية رميها لتلك البقايا في عرض البحر.


مسألة تلك الحبيبات البلاستيكية تتعلق بآلات مفروضة على السفن الكبرى التواجد داخلها، حين تتجمع النفايات سواء البلاستيكية او الزجاجية او قارورتا الالمنيوم وكل أغلفة المأكولات والمشروبات المستعملة من طرف عمال تلك السفن يأتي الدور على تلك الآلة التي تحول النفايات الى فثات لتقليص حجم المساحة التي تملؤها نفاياتهم.
المهم أنه يجب تشديد المراقبة على السفن التي تتخذ مراسي المغرب بخصوص مخلفاتهم.

محمد السحايمي سحيم

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