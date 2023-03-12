مليار درهم لتحويل مياه حوض سبو إلى أبي رقراق 6 لتزويد الرباط والدارالبيضاء بالمياه الشروب

في 11 مارس 2023

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زنقة 20 | علي التومي

تسابق شركات عملاقة الزمن لتشييد اكبر مشروع استعجالي بالمغرب، وذلك بتكلفة مالية قدرها 6 مليار الدرهم، وعلى مسافة 70 كلم سيشق الأرض بين مدينتي القنيطرة والعاصمة الرباط.

وسيمكن هذا المشروع الضخم والأول من نوعه على صعيد المملكة من الربط المائي دون إنقطاع، بإستخدام آليات وأنظمة حديثة مابين وادي سبو و وادي ابو رقراق للاستفادة من فائض المياه وسد خصاص الرباط و الدارالبيضاء من مياه الشرب.

ويشرف على هذا المشروع الذي حددت مدة إنجازه في 14 شهرا، كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء.

جدير بالذكر ان هذا المشروع الإستعجالي الكبير سيتم تشيده بناء على معايير عالمية تم وضعها في منتهى الدقة من قبل متخصصين ومهندسين وخبراء مغاربة.

كما سيضمن هذا المشروع الإستعجالي إمداد ساكنة الرباط والدار البيضاء من الماء الصالح للشرب دون اية عراقيل ويضمن الحفاظ على الموارد المائية الجوفية للمنطقة عبر استخدام الطاقات المتجددة ومنظومات مائية متطورة تحول دون ندرة المياه وتقطع الطريق أمام اي ازمة عطش محتملةI

Source : https://rue20.com/695594.html