Autonomisation de la femme, véritable levier de développement, thème de la deuxième édition du Sommet de la femme Rniste

Avec Le matin

«L’autonomisation de la femme, véritable levier de développement». C’est le thème de la deuxième édition du Sommet de la femme Rniste organisée, samedi à Marrakech, à l’initiative de la Fédération nationale des femmes du Rassemblement national des indépendants (RNI). Intervenant à la conférence d’ouverture de cet événement, le président du parti, Aziz Akhannouch, a souligné que le gouvernement accordait une grande importance à la question de l’autonomisation de la femme, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) et aux orientations du nouveau modèle de développement (NMD).

«Nous nous attelons à mettre en œuvre une politique publique intégrée et complémentaire dans le cadre du Plan gouvernemental de l’égalité https://social.gov.ma/plan-gouvernemental-pour-legalite-icram-2/, visant à lutter contre toutes les formes de discrimination et violence à l’égard des femmes et garantir leurs droits économiques», a-t-il ajouté, relevant que «le règne de S.M. le Roi Mohammed VI se distingue par un engagement sans faille en faveur de la promotion des droits de l’Homme et leur consécration et des ambitions audacieuses et sages pour l’élargissement du champ des libertés».

Le gouvernement travaille actuellement à la généralisation des tribunaux de la famille à tout le territoire du Royaume. (D.R)

Et de mettre l’accent sur l’intérêt particulier qu’accorde S.M. le Roi Mohammed VI à la question des droits de la femme, couronnée par l’adoption de la Moudawana en 2004 , qui représentait alors «une révolution douce en comparaison avec d’autres législations dans notre environnement arabo-musulman», se félicitant de l’interaction positive avec l’Initiative Royale appelant à la révision de la Moudawana, à travers les débats lancés par la Fédération nationale des femmes Rnistes dans le cadre de ses congrès régionaux, en vue d’élaborer une vision claire et objective de l’approche du parti et ses positions à l’égard de la révision de ce Code.

Changements principaux du Code de la Famille

L’âge minimum pour pouvoir se marier, pour une femme, est élevé à 18 ans;

Partage des propriétés entre les couples mariés;

La polygamie est strictement contrôlée;

La répudiation et le divorce peuvent se faire sur l’initiative de la femme et sont sujets à une supervisation judiciaire;

Possibilité pour les femmes d’obtenir la garde des enfants;

Augmentation des droits à l’héritage pour les femmes;

Reconnaissance des enfants nés hors-mariage et facilitation de la procédure de preuve de paternité;

Enlèvement du code de la famille du droit aux paroles dégradantes envers la femme;

Dispositions sur les droits des enfants en accord avec les instruments internationaux ratifiés par le Maroc.

Aziz Akhannouch a par ailleurs appelé à la publication d’un «Livre blanc» comportant, en plus des recommandations des débats relatifs à la nouvelle version de la Moudawana, des propositions relatives à l’actualisation légale de l’arsenal juridique relatif aux femmes, et l’intégration de l’approche genre dans les différentes politiques publiques, faisant savoir que ce Livre, après son adoption par le bureau politique du parti, représentera «l’offre politique du parti et le fondement de ses plaidoiries en ce qui concerne la question de la femme».