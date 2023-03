Maghreb Obsevateur fière partenaire de la 39e édition du Festival international de cinéma Vues d’Afrique

Maghreb-Observateur est fière pour la troisième année consécutive d’être le media Officiel du Festival international du cinéma Vues d’Afrique édition 2023.

Des entrevues avec différents artistes sous le thème de Vues d’Afrique.

Diffusions des infolettres Vues d’Afrique.

Nos correspondants de Maghreb-Observateur https://maghreb-observateur.com/ au Maroc, Sénégal, États-Unis, Canada, France, Cote d’ivoire, Mauritanie, Tunisie Monaco, suivront pour vous le déroulement du festival dans leurs pays respectifs.

Prix Maghreb observateur :

Maghreb Observateur offrira une couverture médiatique d’une valeur de (5000$ , cinq mille dollars) au gagnant ou gagnante du meilleur(e) acteur ou actrice. Ce prix comprendra :

Publicités dans MO

Publir-reportage dans MO

Diffusions des publicités ainsi que les publireportages a travers nos réseaux sociaux.

Diffusions a travers nos partenaires médias

Une immersion au cœur du cinéma africain ponctuée de dégustations et de tables rondes avec des artistes.

© Œuvre original de l’artiste Sarah Mecca Abdourahman

Adresse ; Cinémathèque québécoise 335, boul. De Maisonneuve Est

Montréal, QC

Métro : Berri-UQAM

Centre-ville – Quartier des spectacles

Horaire : 21 au 30 Avril 2023 : tous les jours.

Caractéristiques

Accès aux personnes à capacité physique restreinte

Carte musées Montréal acceptée

Carte accompagnement loisir (CAL)

Prix : Activités payantes et activités gratuites

site web : https://vuesdafrique.org/accueil-oldrallye/

Depuis 1985, le Festival International de cinéma Vues d’Afrique présente chaque année, en avril, un panorama cinématographique international sur les réalités africaines et des pays créoles.

Devenu la plus importante manifestation du genre hors du continent, le festival poursuit son objectif de stimuler les échanges entre artistes et de favoriser des relations harmonieuses au sein de la société.

Son volet compétitif inclut les catégories fiction et documentaires (longs et courts métrages), séries et animations, films de la relève, dont une section est consacrée aux films canadiens.

Si le festival est l’activité la plus emblématique de Vues d’Afrique, ses activités sont offertes à l’année avec un rallye d’expositions, des ciné-spectacles en plein air, des ateliers interculturels dans les écoles et, internationalement, des échanges dans le cadre du réseau inter festivals.

L’édition 2023 sera hybride, avec une programmation en ligne diffusée sur TV5Unis et des projections en salle, la couverture médiatique ainsi qu’une partie des entrevues avec les cinéastes, les acteurs, ainsi que les différents intervenants du festival 2023 sera assuré par Maghreb Observateur.

Les ciné-spectacles au clair de lune

AUTRES ACTIVITÉS

Des soirées gratuites en plein air et l’occasion de découvrir, en amis, en famille de grands films africains et créoles. Sans oublier les spectacles d’artistes d’ici et d’ailleurs !

Matinées ciné jeunesse & Après-midi étudiant :

Le Festival Vues d’Afrique ouvre ses portes chaque année aux écoles primaires, secondaires, CÉGEPS et universités du Grand Montréal durant une semaine. Afin de découvrir des courts et moyens-métrages africains et créoles. À ces projections s’ajoutent une collation offerte et des ateliers éducatifs selon des thématiques adaptées choisies par les enseignants. Ce programme tend à faire en sorte que le cinéma et l’art numérique deviennent pour eux des instruments avec lesquels ils s’interrogent de façon ludique, qu’ils se confrontent à des réalités différentes tout en développant leur esprit critique et leur imagination. L’objectif est de les amener à envisager des solutions aux problématiques environnementales et socioculturelles par le cinéma.

100 h Chrono:

Ce programme vise à encourager la création audiovisuelle des jeunes et à leur offrir un espace de promotion. Vues d’Afrique et Taling Dialo permettent à 6 équipes de jeunes d’expérimenter le processus de création d’un court-métrage en 100 heures, sous la supervision de formateurs eux-mêmes, pour la plupart issus de la diversité. Avec le soutien du Ministère de la Culture et des Communications.

Des goûts et des couleurs :

Ces ateliers pluridisciplinaires donnent l’occasion aux jeunes de Montréal et de sa région de rencontrer les cultures de l’Afrique et de sa diaspora, dans le cadre scolaire, parascolaire ou dans des lieux culturels. Ce programme s’adresse à tous les enseignants et intervenants scolaires qui désirent aborder les questions de relations inter culturelles, de citoyenneté, de solidarité, d’environnement et bien d’autres thématiques. Expositions interactives, cinéma, contes, fabrications de masques, initiation aux percussions et danses. Autant de couleurs à ajouter à la palette de nos artistes en herbe !