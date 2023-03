Tout comme le Nil, le Gange ou l’Amazone, le Saint-Laurent est gangréné par la pollution. Étouffé par les polluants industriels et agricoles, les rejets et les plastiques. Mais la communauté internationale pourrait bientôt lancer la plus grande opération mondiale de restauration et de protection de l’eau douce. Les pollueurs se tiennent déjà prêts à la contre-attaque, alors soutenons les pays qui ont lancé le mouvement!



Chères amies, chers amis au Canada, Partout sur Terre, nos rivières meurent — et cela veut dire que nous aussi. Le Saint-Laurent se hisse parmi les fleuves les plus pollués par les microplastiques.

Les experts disent que si nous ne faisons rien, d’ici 2 ans, la moitié de la population mondiale pourrait manquer d’eau potable. Nous serons des milliards à être touchés.



Des mesures internationales doivent être prises au plus vite, et c’est en ce moment que tout se joue!

Pour la première fois depuis près de 50 ans, des représentants de la plupart des pays vont se rassembler lors d’une Conférence de l’ONU sur l’Eau réellement ambitieuse: elle vise à restaurer les rivières mourantes et à sanctuariser l’accès à l’eau potable comme un droit fondamental. Nos contacts sur place nous disent que la pression du grand public pourrait pousser les gouvernants à adopter des mesures de protection inédites pour l’eau douce. Mais les grandes multinationales et les pays à la traîne ne se laisseront pas faire: ils sont prêts à contre-attaquer.



Alors créons une immense vague de mobilisation pour préserver l’eau sur Terre! Faisons résonner nos voix dans les couloirs du pouvoir sauver les lacs, les rivières et les écosystèmes d’eau douce tant qu’il est encore temps! C’est le bon moment pour obtenir des avancées. Les cours d’eau, les lacs et les milieux humides sont essentiels au cycle de l’eau dont nos vies dépendent. Aujourd’hui, ils sont étouffés par les rejets industriels et agricoles, les médicaments et tant d’autres polluants. Les multinationales produisant des OGM, les groupes miniers, l’agriculture industrielle et ses plastiques à usage unique font partie des coupables. Il est temps de nous battre contre ceux qui polluent nos rivières hors de tout contrôle pour gonfler leurs profits.



En décembre dernier, les dirigeants ont promis de protéger au moins 30% de la planète d’ici 2030. C’est un grand pas en avant, c’est vrai. Mais les scientifiques sont formels: nous devons aller plus loin et protéger au moins la moitié de la planète.



Suite à cet accord qui fera date, une Conférence sur l’Eau historique a été prévue par l’ONU afin de lancer des négociations. Les organismes de protection de l’eau et les pays les plus en pointe sur cette question se battront pour obtenir les engagements et les financements nécessaires à la plus grande opération de protection de l’eau douce de l’Histoire.



Nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard! Nous avons tous besoin d’eau douce pour vivre. Signez notre appel mondial pour protéger les écosystèmes d’eau douce sur Terre et parlez-en tout autour de vous. Nos voix résonneront directement au cœur des négociations!



Nous voulons redonner vie aux fleuves et aux rivières Lutter pour protéger les droits des citoyens et de la nature contre les intérêts sans limites des pollueurs et des géants du pétrole et du gaz fait partie de l’ADN de notre mouvement. Nous sommes descendus dans les rues par millions pour limiter le réchauffement à 1,5ºC. Nous faisons campagne depuis des années pour protéger la moitié de la planète afin que les écosystèmes guérissent et puissent s’épanouir. Maintenant, donnons de la voix pour préserver l’eau, source de vie. Avec espoir et détermination.



Source : Alvarez