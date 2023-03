ATLAS MARATHON 2023 SE VEUT TOUJOURS ÊTRE UN ÉVÉNEMENT…nous avons hâte de vous retrouver sur les sentiers !

Nous sommes ravis de vous annoncer la deuxième édition de l’Atlas Marathon Trail dans la vallée de Ait Bougmaz, région d’Azilal ! Après une première édition couronnée de succès, nous sommes de retour avec un programme encore plus riche et varié, de nouveaux partenaires et des activités diversifiées pour les amateurs de trail.

Cette année, nous avons travaillé dur pour vous offrir une expérience unique en son genre. Avec des sentiers encore plus beaux, des vues époustouflantes et des défis passionnants, nous sommes sûrs que vous serez conquis !

Alors, si vous êtes un amateur de trail, un amoureux de la nature ou simplement à la recherche d’un défi passionnant, inscrivez-vous dès maintenant sur notre site web https://atlas-marathon.com et rejoignez-nous pour une expérience inoubliable dans les montagnes de l’Atlas.

Nous avons hâte de vous retrouver sur les sentiers !