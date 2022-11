Combler les pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs clés comme les soins de santé, la construction et le transport : les travailleurs occupant 16 nouvelles professions sont maintenant admissibles à la résidence permanente

Canada immigration group of young multi ethnic people holding banner isolated

Le 16 novembre 2022, Ottawa – L’immigration n’est pas seulement bénéfique pour les collectivités et l’économie, elle est également essentielle. C’est pourquoi le gouvernement du Canada s’efforce d’accueillir des nouveaux arrivants qui possèdent les compétences dont notre économie a pour aider à combler les graves pénuries de main‑d’œuvre partout au pays.

L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre de la Classification nationale des professions (CNP) 2021 pour les programmes du système Entrée express. Les nouvelles catégories de la CNP nous permettront de faire venir des talents étrangers dans des secteurs à forte demande comme les soins de santé, la construction et le transport.

Les aides-infirmiers/aides-infirmières, aides aux soins de longue durée, préposés/préposées d’hôpital, aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire, et conducteurs/conductrices de camions de transport sont des exemples de certaines des 16 professions maintenant visées par le programme Entrée express.

Le système de la CNP sert à suivre et à classer tous les emplois sur le marché du travail canadien et est mis à jour pour tenir compte des changements dans l’économie et dans la nature du travail. Les modifications au système de la CNP appuient l’engagement du ministre à élargir les voies d’accès à la résidence permanente pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers, car un plus grand nombre d’emplois deviendront admissibles aux programmes gérés dans le cadre d’Entrée express. Grâce à cette mise à jour, 16 professions qui n’étaient pas admissibles auparavant peuvent maintenant bénéficier de voies d’accès élargies à la résidence permanente.

Citations

« Nous avons recours à tous les outils à notre disposition pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre, plus particulièrement dans des secteurs clés comme les soins de santé, la construction et le transport. Ces modifications aideront les Canadiens qui ont besoin de ces services, et elles aideront les employeurs en leur fournissant un effectif plus solide sur lequel nous pouvons compter pour propulser notre économie vers un avenir prospère. Je suis ravi d’annoncer l’élargissement des voies d’accès à la résidence permanente au Canada pour ces travailleurs recherchés. »

– L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La CNP 2021 est une bonne nouvelle pour les employeurs canadiens, pour les nouveaux arrivants au Canada qui sont prêts à occuper les emplois pour lesquels ils sont qualifiés, et pour un groupe de travailleurs nouvellement admissibles qui auront maintenant une voie d’accès vers la résidence permanente au moyen d’Entrée express. Grâce à ces changements, nous sommes mieux placés pour nous attaquer aux pénuries de main‑d’œuvre de façon proactive et faire croître notre économie grâce à une population active plus forte et qualifiée. »

– L’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap

« L’Association canadienne des travailleuses et travailleurs de soutien (Canadian Support Workers Association) applaudit cette décision visant à atténuer la pénurie de préposées aux services de soutien à la personne dans notre système de soins de santé. Les préposées aux services de soutien à la personne fournissent la majorité des soins infirmiers au chevet des Canadiens vulnérables partout au pays et ont désespérément besoin d’aide pour assurer la prestation des soins de base aux patients. L’association et ses membres accueillent favorablement l’aide de ces nouveaux Canadiens et espèrent qu’ils trouveront une nouvelle vie enrichissante dans leur nouveau chez-eux. »

– Miranda Ferrier, présidente-directrice générale de l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs de soutien

« Chaque secteur de l’économie canadienne dépend de l’industrie du camionnage. L’annonce faite aujourd’hui par le ministre Fraser aidera à établir des chaînes d’approvisionnement sûres, de l’industrie agricole à celle de la fabrication, en donnant accès aux entreprises de camionnage à une main-d’œuvre internationale à laquelle le secteur n’avait pas accès auparavant. »

– Stephen Laskowski, président de l’Alliance canadienne du camionnage

Faits en bref

· La Classification nationale des professions (CNP) est la référence nationale pour les professions au Canada. Elle fournit une structure de classification systématique qui classe l’ensemble des activités professionnelles au Canada aux fins de la collecte, de l’analyse et de la diffusion de données sur les professions pour l’information sur le marché du travail et la gestion des programmes liés à l’emploi. L’information sur les professions appuie les renseignements sur le marché du travail et les carrières, le développement des compétences, les prévisions professionnelles, l’analyse de l’offre et de la demande de main‑d’œuvre, l’équité en matière d’emploi et de nombreux autres programmes et services.

· Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada utilise la CNP pour déterminer et évaluer les critères d’admissibilité professionnelle dans le cadre de ses programmes de résidence temporaire et permanente.

· Emploi et Développement social Canada et Statistique Canada collaborent pour mettre à jour la CNP de façon continue, et d’importants examens sont effectués tous les 10 ans pour s’assurer qu’elle tient compte de l’évolution du marché du travail. L’examen comprend une recherche, une analyse et une évaluation approfondies des commentaires reçus dans le cadre de consultations et de la recherche sur les professions. Les commentaires du public et des intervenants font partie intégrante du processus d’examen.

· Les étrangers qui ont de l’expérience de travail dans les 16 professions suivantes peuvent maintenant présenter une demande au moyen d’Entrée express :

o administrateurs/administratrices de la paye;

o assistants/assistantes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires;

o aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires;

o assistants/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie;

o aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire;

o shérifs et huissiers/huissières de justice;

o agents/agentes des services correctionnels;

o agents/agentes d’application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation;

o esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé;

o personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial;

o fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine;

o autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien;

o conducteurs/conductrices de camions de transport;

o conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun;

o conducteurs/conductrices d’équipement lourd;

o monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs.

Liens connexes

· Classification nationale des professions de 2021

· Un plan d’immigration pour faire croître l’économie

· Un accès plus facile à la résidence permanente pour les médecins au Canada pour aider à combler les pénuries de docteurs

· Les étudiants étrangers aideront le Canada à remédier à la pénurie de main-d’œuvre