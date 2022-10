Le Commandant Américain de l’AFRICOM loue le partenariat de sécurité Maroc-Etats-Unis

Mohamed DAROUICHE

Le général du Corps des Marines des États-Unis, Michael Langley, le plus haut responsable militaire américain axé sur l’Afrique, a salué la force du partenariat de sécurité entre les États-Unis et le Maroc, lors de sa première visite dans le Royaume depuis depuis son arrivée à la tête du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), en août dernier.

Au cours de sa visite de deux jours, les 17 et 18 octobre, le général Langley a rencontré à Rabat de hauts responsables militaires marocains, dont le général Belkhir El Farouk, Inspecteur Général des Forces armées marocaines (FAR) ainsi que Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationale.

« C’est un grand honneur pour moi d’effectuer mon premier voyage au Royaume du Maroc en ma nouvelle capacité de commandant américain de l’AFRICOM. Il est clair que l’engagement américano-marocain à soutenir la paix et la sécurité régionales est plus fort que jamais », a déclaré le général Langley après avoir rencontré des responsables marocains. « Notre partenariat militaire repose sur des liens historiques profonds qui remontent à la fondation même des États-Unis. Nos discussions d’aujourd’hui ont porté sur la manière dont nous pouvons continuer à œuvrer ensemble sur une série d’importantes questions liées à la sécurité, et continuer d’assurer la stabilité régionale », a-t-il poursuivi.

La visite du général Langley a lieu quelques semaines seulement avant une étape majeure dans l’histoire des relations américano-marocaines, à savoir le 80e anniversaire de l’opération Torch. En novembre 1942, 30 000 soldats américains ont débarqué au Maroc pour protéger la région de la tyrannie nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Le général Langley a suivi une présentation sur l’anniversaire de l’opération Torch et son importance pour les relations américano-marocaines lors d’une visite à la Direction de l’histoire militaire des FAR à Rabat.

La direction collabore avec la Garde nationale de l’Utah, l’ambassade des États-Unis et la légation américaine de Tanger, pour organiser une exposition temporaire sur l’opération Torch à la Bibliothèque nationale du Royaume Maroc (BNRM), ouverte au public à la mi-novembre.

Le Maroc coordonne étroitement avec les États-Unis sur de nombreuses questions importantes de sécurité. Il participe à plus de 100 exercices et événements militaires chaque année, accueille

African Lion est le plus grand exercice militaire annuel sur le continent africain et reste un partenaire majeur des programmes américains d’éducation et de formation militaires internationales et de ventes militaires à l’étranger.

Les préparatifs sont déjà en cours pour la tenue d’exercice militaire African Lion 2023. L’exercice 2022 était le plus important depuis le lancement de cet événement d’entraînement annuel en 2004, impliquant des milliers de militaires américains et marocains sur des sites événements à travers le Royaume.

Il y a deux ans, en octobre 2020, le Maroc et les États-Unis signaient une « Feuille de route pour la coopération en matière de Défense » étalée sur dix ans, et qui trace la coopération dans les domaines de priorité, notamment le renforcement de la modernisation militaire du Maroc et les efforts concertés pour répondre efficacement aux menaces régionales.

Source : Hespress