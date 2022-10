Sahara : Le Polisario accuse la France et l’Espagne de «tourner le dos» aux Sahraouis

Mohamed Salem Ould Salek, «ministre des Affaires étrangères» du Front Polisario. / Ph. Ryad Kramdi –

Après l’avoir courtisée il y a quelques semaines, le Front Polisario a accusé, ce lundi, la France -mais aussi l’Espagne- de «continuer de tourner le dos au peuple sahraoui». Dans une interview à El Independiente, Mohamed Salem Ould Salek, «ministre des Affaires étrangères» du Front, a affirmé que le mouvement tient les deux pays comme «responsables de décennies de promesses non tenues aux Sahraouis et de leur droit à l’autodétermination».

«Le comportement espagnol est très grave parce qu’il alimente l’expansionnisme marocain», a-t-il dénoncé en assurant que «l’agression contre un pays et l’annexion par la force ne peuvent être tolérées». «La France et l’Espagne ont contribué à permettre l’annexion par le Maroc», insiste-t-il.

Mohamed Salem Ould Salek a cependant remercié «les peuples d’Espagne, leurs forces démocratiques et les représentants de la société civile pour leur soutien historique» à son mouvement. Il a, en revanche, estimé que «la France et l’Espagne entravent l’organisation du référendum depuis 1991, mais plus que cela, elles cherchent à changer la nature juridique de la question, d’une question de décolonisation à un différend territorial entre deux pays». «Nous ne sommes pas contre les relations entre la France et l’Espagne avec le Maroc, mais elles ne doivent pas être au détriment de la cause sahraouie», insiste-t-il.

La semaine dernière, le mouvement séparatiste a tenté de profiter du coup de froid dans les relations franco-marocaines pour courtiser la France, en lui adressant un nouvel appel direct pour qu’elle joue un rôle décisif dans le règlement de la question du Sahara. «Il est temps pour la France et l’Union européenne en général d’être des acteurs efficaces, en vue de parvenir à une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental, dans la cadre de la légalité internationale et tenant compte des intérêts et des aspirations des peuples de l’Europe et de la région, au service de la paix, la sécurité, le progrès et la prospérité», a déclaré Brahim Ghali dans un discours prononcé à l’occasion d’une fête du Polisario.

Source : Bladi