Le Maroc et la Banque africaine de développement célèbrent plus d’un demi-siècle de partenariat

Depuis le début de cette relation, l’institution financière a investi plus de 12 milliards de dollars dans 170 projets différents en faveur du développement économique et social du Royaume

Enrique Fernández

REUTERS/LUC GNAGO – Siège de la Banque africaine de développement (BAD) à Abidjan, Côte d’Ivoire

En plus d’un demi-siècle de relation, l’institution financière s’engage à continuer à soutenir la dynamique des réformes menées par le Royaume, tout en contribuant au financement de projets dans différents secteurs. Au terme d’une visite de cinq jours au Maroc, les administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) ont salué la vision du gouvernement marocain en matière de développement et les progrès accomplis par le pays.

Composée d’une douzaine de cadres, la délégation de la Banque a rencontré des responsables gouvernementaux, des représentants des autorités et du secteur privé, et a entrepris une série de réunions et de visites sur le terrain afin d’évaluer l’action de la Banque dans le pays et de mieux comprendre ses perspectives de développement.

PHOTO/ Banque africaine de développement – Rencontre des administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement avec la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah

La visite a débuté avec Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, afin d’évaluer et de modifier certains aspects visant à approfondir le partenariat. « Nous remercions la Banque africaine de développement pour le soutien apporté à notre pays dans la mise en œuvre de plusieurs réformes structurelles et projets d’infrastructures, qui ont considérablement favorisé une meilleure inclusion des populations, notamment des jeunes et des femmes », a-t-elle déclaré. En réponse, la porte-parole de la délégation, Désiré Guedon, a insisté sur le fait que « le partenariat entre le Maroc et la Banque est exemplaire… Nous allons l’utiliser pour accélérer la dynamique de l’émergence du Maroc ». Il a notamment stipulé que « le Maroc doit jouer un rôle moteur pour les autres pays africains à travers l’échange d’expériences ».

PHOTO/ARCHIVE – Le Maroc et la Banque africaine de développement célèbrent plus d’un demi-siècle de collaboration

Cette collaboration est le résultat d’un soutien bilatéral des deux parties. Il convient de rappeler que le Maroc a été l’une des premières nations à soutenir la création d’Africa50 et le principal actionnaire, avec Bank Al Maghrib (BAM) dans son capital. Africa50 est une plateforme d’investissement conçue par des chefs d’État africains et la BAD. L’objectif de sa création est de renforcer de manière significative l’infrastructure du continent africain en termes de développement et d’innovation dans de multiples secteurs, permettant ainsi d’attirer les investisseurs sur le continent.Ver más

La BAD a soutenu plusieurs projets au Maroc visités par sa délégation, tels que la station de pompage et de traitement d’eau potable du site d’Oum Azza, où « les réalisations conjointes ont permis à 15 millions d’habitants, soit trente villes marocaines, de bénéficier de systèmes d’approvisionnement et de distribution d’eau améliorés », selon les responsables, et la station Rabat-Agdal dans le cadre du projet d’augmentation de la capacité de l’axe ferroviaire reliant Tanger à Marrakech.

AFP PHOTO / HO / PALAIS ROYAL DU MAROC – Le roi du Maroc Mohammed VI (R) préside un conseil des ministres accompagné de son fils le prince Moulay Hassan, au Palais royal dans la capitale Rabat

Africa 50, la plateforme panafricaine d’investissement en infrastructures créée par les gouvernements africains et la Banque africaine de développement, a conclu mercredi un accord d’investissement dans le groupe Holged, sous réserve de l’approbation du Conseil marocain de la concurrence, selon un communiqué. Holged est un groupe qui intègre des établissements d’enseignement de premier plan, des maternelles aux terminales, avec plus de 15 000 étudiants affiliés à 4 marques éducatives de référence.

Cet investissement permettra d’accélérer l’expansion soutenue du réseau d’écoles du groupe Holged, qui possède les écoles Yassamine et Al-Jabr au Maroc, précise le communiqué de presse de la plateforme d’investissement. Depuis le début de ses activités en 1986, Holged a déployé de nombreux efforts pour donner accès à un enseignement primaire et secondaire de qualité, adapté à différents segments de marché.Contenu connexeLe Maroc cherche à développer une nouvelle plateforme logistique et industrielle à Dakhla7 banques marocaines dans le top 20 en Afrique du NordLe Maroc devient le troisième meilleur pays d’Afrique en termes d’indice de qualité numérique.

Source : Atalayer