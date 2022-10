Statut d’immigration précaire : un district scolaire de l’Okanagan devient un sanctuaire

En vertu de cette politique, les écoles doivent inscrire les enfants, quel que soit leur statut. (Archives)

Protéger les enfants est le but d’une nouvelle politique adoptée par le district scolaire du centre de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, qui veut désormais être un sanctuaire. L’idée est que les familles ayant un statut d’immigration précaire puissent tout de même accéder à l’éducation, sans crainte d’être interrogées ou expulsées.

La politique a été votée à l’unanimité mercredi par la commission scolaire du centre de l’Okanagan. Celle-ci requiert que toutes les écoles du district agissent en tant que sanctuaires pour les enfants qui vivent dans la région, ce qui inclut Kelowna, West Kelowna, Lake Country et Peachland.

En vertu de cette politique, les écoles doivent inscrire les enfants, quel que soit leur statut, ne doivent pas partager des informations sur leur statut avec les autorités, sauf en cas d’ordonnance d’une cour ou si des agents d’immigration ou frontaliers entrent dans des écoles sous ordre d’un juge.

Une administratrice sortante, Nora Bowman, explique avoir proposé cette motion en juin après avoir entendu parler d’une politique similaire adoptée dans le district scolaire de New Westminster en 2017.

« Même si les administrateurs viennent de différents bords politiques, nous nous accordons sur le fait que chaque enfant de notre district scolaire a droit à une éducation. »— Une citation de Nora Bowman, administratrice sortante

Plus tôt cette année, l’association des administrateurs des écoles de la province a adopté une motion encourageant des politiques de sanctuaires dans toutes les écoles de la province.

Dans une présentation à la commission scolaire, une professeure en anthropologie au Collège Okanagan, Amy Cohen, a expliqué que le gouvernement canadien estime à un demi-million de personnes n’ayant aucun statut d’immigrant au pays. Certains d’entre eux sont arrivés au Canada en tant que travailleurs immigrés ou travailleurs temporaires et ont perdu leur statut. D’autres sont des demandeurs d’asile et leur demande a été refusée , précise-t-elle.

« C’est vraiment tragique de penser qu’il y a des enfants dans nos communautés qui ne peuvent pas aller à l’école à cause du statut de leur famille. »— Une citation de Amy Cohen, professeure en anthropologie, Collège Okanagan

Amy Cohen se souvient d’un père de six enfants qui, avant la politique adoptée par le district de New Westminster, avait peur de les envoyer à l’école et se sentait comme un prisonnier. Il regardait les autres enfants à l’école et devait dire [aux siens] « vous ne pouvez pas y aller ».

Avec des informations de Winston Szeto, Joseph Otoo et l’émission Daybreak South

Source : Radio Canada