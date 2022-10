Participez à notre journée de l’emploi Rive-Sud Jeudi 20 octobre (10 h – 17 h)





Hôtel Mortagne – Boucherville

En savoir plus

Ne ratez pas l’opportunité de rencontrer votre futur employeur de la Rive-Sud! Les moyens de trouver un nouvel emploi sont nombreux et il est possible de se perdre dans toutes ces recherches. Prendre le temps d’une journée pour aborder des recruteurs, réunis dans un même événement, pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. C’est le moment de découvrir des offres et des postes qui n’attendent plus que vous! 2 espaces dédiés Emploi

Dans cet espace, vous pourrez rencontrer des employeurs de domaines variés : administrations publiques, agroalimentaire, commerce de détail, production, fabrication, santé, transport ou bien d’autres encore! Immigration et aide à l’emploi

Obtenez des informations et de l’aide sur la recherche d’emploi au Québec ou votre projet d’immigration. Programme du salon

Regardez dès maintenant le programme de l’événement. Vous pouvez consulter le plan du salon ainsi que la liste de tous les exposants et les postes et les services proposés. Voir le programme Préparez votre visite Nouveauté 2022! Vous pouvez désormais effectuer une recherche par nom d’exposant, domaine d’emploi et par région. Préparez votre visite au salon : explorez les fiches des exposants et ajoutez-les à vos favoris puis imprimer la liste. Découvrir le répertoire Informations pratiques Date : Jeudi 20 octobre –

de 10 h à 17 h



Lieu : Hôtel Mortagne – Boucherville

1228 Rue Nobel, Boucherville, QC J4B 5H1





Découvrez une partie des exposants présents Air Canada Amazon Association midi40 Autobus Séguin Banque Nationale Bid Group Busbusbus Centre de services scolaire de Laval CISSS de Laval Continuing Education Environnement routier NRJ Équipements Brossard Home Dépôt Hydro-Québec Info Apprendre Instech télécommunication et Hayes signalisation Institut de cardiologie de Montréal L'orienthèque / Accès-Région Lassonde Lev-Fab Loue-Froid Inc. Lumen Mandala Santé Ministère de la sécurité publique Patrick Morin Pelican Portes ouvertes sur le lac Structube Tornatech Inc.

