Maroc : un policier blesse deux femmes avant de se suicider. Rabat : un policier arrêté pour vol. Tanger : un policier arrêté pour trafic international de drogue

Drame à El Jadida où un policier s’est suicidé avec son arme de service après avoir tenté de tuer une femme et sa fille.

Selon les informations de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), un « officier de police principal a blessé, à des degrés divers, la mère et la sœur d’une femme qu’il voulait épouser, de deux balles tirées avec l’arme de service qui était à sa disposition en raison de sa fonction, avant de quitter la scène du crime en direction d’Azemmour et de se donner la mort en utilisant la même arme ».

La dépouille du défunt a été mise à la disposition de l’autopsie, tandis que les deux victimes ont été transférées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, explique la même source, notant que le service provincial de la police judiciaire d’El Jadida, appuyé par les techniciens de scènes de crime, mène les enquêtes et les investigations nécessaires sur cette affaire sous la supervision du Parquet compétent.

Rabat : un policier arrêté pour vol

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a ouvert cette enquête à la suite de deux plaintes déposées par des propriétaires de magasins, qui ont déclaré qu’un homme en uniforme avait obtenu des biens et marchandises sans leur consentement dans des magasins de vente de vêtements et de produits cosmétiques.

Les descriptions et autres informations fournies par les plaignants ont permis d’identifier le policier et de procéder à son arrestation, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le policier a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire qui devra élucider les circonstances de cette affaire. Quant à la DGSN, elle attend la fin de l’enquête judiciaire pour prendre les mesures administratives et disciplinaires prévues par le statut fondamental des fonctionnaires de la sûreté nationale, conclut le communiqué.

Tanger : un policier arrêté pour trafic international de drogue

Encore un policier sur lequel pèse de lourds soupçons dans une affaire où escroquerie et trafic de drogue s’entremêlent. Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a diligenté, mardi, une enquête judiciaire pour situer les responsabilités de l’agent dans cette affaire.

Le policier mis en cause exerçait au district de sûreté de Bni Makada, avant de bénéficier d’une mise en disponibilité de longue durée pour maladie. L’enquête dont il fait l’objet, concerne également un multirécidiviste.

Dans un communiqué, la DGSN indique que les données préliminaires de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, montrent déjà que le fonctionnaire de police a promis au multirécidiviste de lui servir d’intermédiaire afin de faciliter une opération de trafic de drogue. En contrepartie, il recevra une somme de 360 000 de dirhams.

En attendant les conclusions définitives de l’enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.

Nouasser. Le Gendarme était .. un trafiquant de drogue

Alors qu’il suivait une formation à la caserne mobile de la Gendarmerie royale de Nouaceur pour devenir chef de poste, un sergent de la gendarmerie a été arrêté pour son implication présumée dans un réseau international de trafic de drogue.

Fin brutale de la carrière professionnelle d’un gendarme qui, selon le quotidien Assabah, a été arrêté par la brigade nationale du même corps. Le jeune agent qui espérait monter en grade serait impliqué dans une affaire de trafic de drogue à l’échelle internationale. Une expertise effectuée sur son téléphone a permis de le lier à ce réseau criminel avec lequel il avait régulièrement des échanges téléphoniques.

En poste à Laâyoune avant l’éclatement de cette affaire, le mis en cause a été transféré à Rabat où il fera l’objet d’une enquête plus approfondie. Une triste fin de carrière pour celui qui s’apprêtait à occuper un poste à responsabilité dans la même zone d’affectation, puisqu’il était nanti d’une longue expérience et d’une expertise qu’il a pu cumuler pendant les nombreuses années qu’il a passées dans cette zone.

Mais des recherches et investigations menées pour démanteler les réseaux de trafic de drogue à l’échelle internationale ont permis à la gendarmerie de comprendre que cette région est devenue une plaque tournante du trafic de drogue, principalement la résine de cannabis, vers l’Espagne par voie maritime et vers les pays d’Afrique subsaharienne.

Source : Bladi