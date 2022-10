Immigration Canada : Du nouveau pour les étudiants étrangers

Immigrants Investisseurs

Les étudiants étrangers au Canada ne seront plus soumis à la limitation du nombre d’heures de travail effectuées par semaine en dehors de leurs universités. En effet, le gouvernement canadien a annoncé, vendredi 7 octobre, la levée du plafond de 20 heures par semaine que les étudiants étrangers sont autorisés jusque là à travailler hors campus pendant leurs sessions d’études.

Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui touche plusieurs secteurs, le gouvernement canadien a trouvé la parade : autoriser les entreprises à recruter des étudiants étrangers. En effet, le ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, a annoncé vendredi 7 octobre que la limite de 20 heures hebdomadaires de travail imposée jusque-là aux étudiants étrangers, , sera levée temporairement. Le ministre a annoncé que ces changements seront en vigueur à compter du 15 novembre, jusqu’à la fin de 2023.

« Dès le 15 novembre 2022, et jusqu’au 31 décembre 2023, les étudiants étrangers au Canada dont le permis d’études comporte une autorisation de travail hors campus n’auront plus à limiter à 20 leur nombre d’heures de travail hors campus », indique Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) dans un communiqué publié vendredi 7 octobre. Les étudiants étrangers qui ont « déjà présenté une demande de permis d’études, en date d’aujourd’hui, pourront également profiter de ce changement temporaire, à condition que leur demande soit approuvée », précise la même source.

Canada : Des étudiants étrangers pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre

« Ce changement va contribuer à soutenir la croissance post-pandémique du Canada », a déclaré le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, lors d’un point de presse. « Cela va également donner à de nombreux étudiants de niveau postsecondaire une plus grande possibilité de subvenir à leurs besoins », ajoute-t-il. Le marché de l’emploi au Canada reste exceptionnellement tendu, avec près d’un million de postes vacants enregistrés au deuxième trimestre de 2022.

L’Alliance canadienne des associations étudiantes a salué cette décision en affirmant qu’il s’agissait d’un pas vers l’amélioration de l’expérience éducative des étudiants étrangers. « Permettre aux étudiants internationaux de travailler plus d’heures hors campus aidera les étudiants à payer leurs études et à augmenter les expériences éducatives », a déclaré à Radio Canada Christian Fotang, président de l’alliance qui regroupe 23 associations étudiantes à l’extérieur du Québec.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a également annoncé dans son communiqué le lancement d’« un projet pilote visant à automatiser le traitement des demandes de prolongation de permis d’études, afin de réduire les arriérés à l’Immigration ». Ce projet permettra à certaines demandes « plus simples d’être automatiquement approuvées », selon la même source. « S’il est concluant, le projet pilote sera élargi en vue de réduire les délais de traitement des demandes et de permettre aux agents de se concentrer sur les demandes plus complexes », ajoute Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Source : TSA